cj sibiu construiește primul centru public de îngrijiri paliative din județ: va fi amplasat în săliște

Consiliul Județean Sibiu își continuă eforturile de modernizare a infrastructurii medicale și anunță construirea primului centru public de îngrijiri paliative din județ.

Proiectul, în valoare de 28,17 milioane de lei, va fi finanțat în principal din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Sănătate 2021–2027, la care se adaugă o contribuție importantă din bugetul județului.

Contractul de finanțare a fost semnat de Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu. Prin acest proiect, județul Sibiu va beneficia de o unitate medicală modernă destinată pacienților care necesită îngrijiri paliative, servicii esențiale pentru îmbunătățirea calității vieții celor aflați în stadii avansate de boală.

Pentru realizarea investiției, Consiliul Județean Sibiu a obținut valoarea maximă de finanțare acordată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, de 12,26 milioane lei, iar diferența, în valoare de 15,90 milioane lei, reprezintă contribuția proprie a administrației județene.

„Este o sumă considerabilă pe care o alocăm pentru construirea unui astfel de centru. Trebuie să vedem oamenii dincolo de cifre, iar îngrijirea bolnavilor aflați în fază terminală este atât despre umanitatea noastră, cât și despre demnitatea celor suferinzi și a familiilor lor”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Potrivit studiului de fezabilitate care a stat la baza depunerii cererii de finanțare, capacitatea viitorului centru este de 27 de paturi, va fi construit pe două nivele cu etaj tehnic și va avea o suprafață totală de 2.340 mp.

Amplasat pe strada Piatra Albă nr. 2 din Săliște, acesta va funcționa ca unitate medicală a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

În momentul de față, Consiliul Județean Sibiu are în desfășurare o licitație publică pentru desemnarea companiei care va asigura proiectarea tehnică și execuția investiției, termenul de finalizare al procedurii fiind luna noiembrie a acestui an. După predarea documentației tehnice și obținerea autorizațiilor necesare, constructorul va avea la dispoziție 18 luni pentru execuția viitorului centru.