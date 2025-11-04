Direcția de Sănătate Publică Sibiu a efectuat un control în urma articolului publicat de Ora de Sibiu, care semnala condițiile din vestiarele studenților de la Facultatea de Medicină, ce își desfășoară practica în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. În urma verificărilor s-au găsit nereguli și au fost impuse o serie de măsuri Spitalului Clinic Județean de Urgență.

La începutul lunii octombrie, mai mulți studenți s-au plâns de condițiile insalubre din spațiile în care ar trebui să se schimbe în halate. Mai exact, tinerii mediciniști spuneau că vestiarele sunt prea mici și pereții și pavimentul de pe hol au mucegai. În urma verificărilor, DSP Sibiu a confirmat că atât pe hol, cât și în vestiare au fost găsite nereguli.

Deși au fost identificate probleme legate de igienă și stare a spațiilor, studenții vor fi nevoiți să suporte aceleași condiții încă o perioadă bună, întrucât lucrările de amenajare sunt prevăzute să înceapă abia în 2026.

„La data și ora controlului, în vestiar se afla o cutie cu sac menajer negru, în care se găseau deșeuri cu potențial infecțios (botoșei, măști, mănuși) aruncate de către studenți. Pereții și pavimentul de la nivelul holului prezentau urme de degradare, însă acest pavilion este inclus în planul de investiții, conform adresei Consiliului Județean Sibiu nr. 14274/06.06.2025, termenul de începere a lucrărilor fiind stabilit pentru anul 2026”, a transmis DSP Sibiu.

Instituția mai precizează că există un contract de colaborare între Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, nr. 1113/19.02.2025, în baza căruia sunt puse la dispoziția studenților spațiile necesare formării profesionale. Totuși, în contract nu este specificat cine se ocupă de igienizarea acestor spații și nici care sunt, concret, încăperile puse la dispoziție.

Citește și: Un an de promisiuni deșarte: Studenții de la Medicină din Sibiu se schimbă tot în vestiare insalubre la Spitalul Județean / foto video

Măsuri dispuse Spitalului Județean Sibiu

În urma neregulilor constatate, DSP Sibiu a impus o serie de măsuri Spitalului Clinic Județean de Urgență, care vizează clarificarea responsabilităților și îmbunătățirea condițiilor din spațiile utilizate de studenți.

„Au fost stabilite termene pentru unitatea sanitară cu paturi, în vederea actualizării contractului de colaborare dintre SCJUS și Universitatea Lucian Blaga Sibiu, astfel încât să fie menționate cu exactitate spațiile puse la dispoziție și personalul responsabil cu curățenia și dezinfecția, inclusiv frecvența acestor activități. De asemenea, s-a dispus obligativitatea instruirii studenților privind respectarea regulamentului de ordine interioară al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu”, a transmis DSP Sibiu.

La recontrol, inspectorii au constatat că au fost deja inițiate demersurile pentru actualizarea contractului și instruirea studenților. Documentul se află în curs de redactare și semnare de ambele părți, termenul de finalizare fiind 3 noiembrie 2025.