controale itm la sălile de "păcănele" din sibiu: s-a lăsat cu amenzi și sancțiuni

În perioada 13 octombrie – 17 octombrie 2025, inspectorii ITM Sibiu au desfășurat o acțiune de verificare a modului în care angajatorii din domeniul jocurilor de noroc și pariuri respectă legislația muncii, în special în ceea ce privește încheierea și derularea contractelor individuale de muncă.

Controalele au vizat 19 companii, iar în urma acestora au fost aplicate 56 de sancțiuni contravenționale, însumând 78.000 lei, și dispuse 58 de măsuri pentru remedierea neregulilor constatate. Echipele de inspectori au urmărit atât respectarea normelor de protecție a muncii, cât și modul în care angajatorii aplică prevederile legale și soluționează observațiile identificate în controalele anterioare.

Printre principalele deficiențe constatate s-au numărat: lipsa evaluării riscurilor la toate posturile de muncă, instruirea incompletă a angajaților, nerespectarea documentației obligatorii, lipsa semnalizării de securitate și sănătate, depășirea duratei muncii pentru salariații cu contracte part-time, diferențe între salariul net și cel raportat în evidențele oficiale, neînregistrarea orelor de lucru zilnice și nerespectarea reglementărilor privind munca de noapte.

„Aceste controale urmăresc să asigure respectarea legislației muncii, să protejeze drepturile angajaților și să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de muncă, inclusiv în sectorul jocurilor de noroc și pariurilor”, a declarat Alexander George Wolf, inspector-șef al ITM Sibiu.