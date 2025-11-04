copie la indigou: fc hermannstadt era la coada clasamentului și la finalului turului din sezonul trecut / analiză

FC Hermannstadt repetă în actualul sezon situația din campionatul trecut, atunci când sibienii erau pe ultimul loc la finalul turului din sezonul regular, dar cu 13 puncte.

Sibienii au avut în toamna anului trecut o serie de șase eșecuri consecutive, care i-a dus pe ultimul loc în clasament la finalul turului. Defensiva era cea mai slabă din Superliga, cu 26 de goluri primite după 15 jocuri. Echipa lui Măldărășanu a pierdut și primul joc din retur, la Craiova, apoi s-a descătușat odată cu succesul de pe teren propriu cu U Cluj și a avut o serie pozitivă, care a dus-o aproape de play-off.

Clasamentul la finalul turului în sezonul trecut:

Ca și anul trecut, FC Hermannstadt termină turul în această stagiune pe loc retrogradabil, penultimul, având însă doar 10 puncte. Dacă în sezoanele trecute sibienii erau o forță pe ”Municipal” și sufereau în deplasare, situația s-a schimbat acum, când FC Hermannstadt a pierdut ultimele patru jocuri acasă, contra unor adversari accesibili precum Unirea Slobozia (0-2), FC Argeș (0-1), Csikszereda Miercurea Ciuc (0-2) sau Oțelul Galați (1-3). Cu doar 11 goluri marcate, sibienii sunt pe penultimul loc în topul reușitelor, doar Petrolul stă mai slab la acest capitol, cu 10 goluri.

Clasamentul la finalul turului acum:

Ieșirea la liman nu se anunță un lucru ușor pentru echipa lui Măldărășanu, pentru care urmează duminică pe ”Municipal” jocul contra campioanei FCSB, o echipă aflată în reviriment. Sezonul trecut, tehnicianul a schimbat sistemul din mers, a jucat cu trei fundași și soluția a avut succes. De această dată, Măldărășanu rămâne consecvent aceluiași sistem, 3-5-2, însă soluțiile din defensivă se împuținează, Stoica și Căpușă fiind accidentați, Kujabi a devenit și el indisponibil, iar Selimovic va fi suspendat. O pierdere foarte importantă este mijlocașul dreapta Balaure, unul din jucătorii care puteau face diferența și care va reveni abia în primăvară, după ce a fost operat de ligamente.

Față de sezonul trecut, nici jucătorii veniți nu au impresionat, doar mijlocașul Dragoș Albu impunându-se ca titular. Ciubotaru era deja jucătorul lui FC Hermannstadt și a revenit la echipă după împrumutul la Liga 2, el având un salt impresionant, care l-a propulsat și la naționala de seniori.

În rest, fundașul Karo a fost mai mult accidentat, portughezul Jair nu a venit cu plus, Vuc și Batista au intrat foarte rar, iar Gjorgievsky încă nu marchează.

Pentru conducerea clubului sibian urmează astfel o iarnă grea, în care prioritatea trebuie să fie întărirea lotului în toate compartimentele, cu excepția porții. Cel mai probabil se va ajunge și la rezilierea acordurilor cu unii jucători care nu au dat randamentul scontat.