copii pe trotinetă, loviți de un buldoexcavator la mediaș

Doi minori, aflați pe o trotinetă electrică, au fost acroșați de un buldoexcavator care efectua lucrări pe o stradă din Mediaș. Copiii au fost transportați la spital.

Polițiștii Biroului Rutier Mediaș și echipaje din cadrul SAJ Sibiu au intervenit, marți, la un accident produs pe strada Gheorghe Lazăr din municipiul Mediaș. „Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în timp ce conducea o trotinetă electrică pe strada Gheorghe Lazăr aflată în lucru, un minor în vârstă de 16 ani și pasagerul său, de aceeași vârstă, ambii din Mediaș, ar fi fost acroșați de către un buldoexcavator, manevrat de către un bărbat în vârstă de 36 de ani din Șelimbăr, care efectua lucrări în zonă”, informează Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma coliziunii, cei doi copii au suferit vătămări corporale, fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Din fericire, starea lor este stabilă. „Echipajele SAJ au acordat asistență medicală la doi tineri de 16 ani care au suferit politraumatisme și posibile fracturi la membrele inferioare. Ambii au fost transportați la CPU Mediaș”, transmite Vasile Scridon, purtătorul de cuvânt al SAJ Sibiu.

Atât șoferul buldoexcavatorului, cât și băiatul care conducea trotineta au fost testați alcoolscopic. În cazul amândurora rezultatul a fost negativ.

Nu au fost semnalate probleme de trafic.