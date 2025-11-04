deputatul sibian adrian echert cere eliminarea impozitului pe cifra de afaceri: „descurajează investițiile și locurile de muncă”

Impozitul minim pe cifra de afaceri trebuie eliminat pentru a încuraja investițiile în România. Aceasta este concluzia unei dezbateri organizate, luni, la inițiativa deputatului USR Adrian Echert, în Comisia de Buget-Finanțe din Camera Deputaților.

La discuție au participat reprezentanți ai Camerei de Comerț Americane în România (AmCham) și ai 16 dintre cele mai importante companii care activează în țara noastră – între care Ford, Petrom, Rompetrol, Nokia, Lidl, Kaufland, Orange, Samsung. Împreună, aceste companii generează peste 20% din PIB-ul României și oferă sute de mii de locuri de muncă directe și indirecte.

Dezbaterea a vizat impactul negativ al impozitului minim pe cifra de afaceri asupra investițiilor, competitivității și predictibilității economice.

Din discuțiile cu reprezentanții mediului de afaceri a reieșit că România a pierdut investiții de sute de milioane de euro din cauza impozitului minim pe cifra de afaceri, iar anumite companii mari iau deja în calcul relocarea activităților din țara noastră. Această taxă, care nu mai există în nicio țară din Uniunea Europeană sau din economiile dezvoltate, creează un climat ostil investițiilor și afectează competitivitatea României în regiune.

„Am organizat această întâlnire pentru ca toți partenerii de coaliție să înțeleagă cât de dăunătoare este această taxă pentru locurile de muncă și investițiile din România, precum și pentru stabilitatea economică pe termen lung. Companiile care au participat la întâlnirea de astăzi contribuie cu peste 20% la PIB-ul României și angajează sute de mii de oameni. Dacă vrem o economie bazată pe producție și productivitate, trebuie să sprijinim firmele care investesc și creează locuri de muncă aici, nu să le penalizăm printr-un climat fiscal impredictibil. Impozitul minim pe cifra de afaceri descurajează investițiile și lovește mai ales companiile românești care angajează și produc în România”, a declarat Adrian Echert, deputat USR.

USR susține eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, o măsură care descurajează investițiile și sufocă mai ales firmele care angajează oameni în România. Țara noastră are nevoie de un cadru fiscal stabil, predictibil și favorabil investițiilor, care să sprijine dezvoltarea economică sustenabilă și crearea de locuri de muncă, nu de măsuri fiscale care afectează firmele ce contribuie decisiv la economia națională.