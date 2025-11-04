Pe Valea Hârtibaciului, unde rata de abandon școlar este încă o provocare, investițiile în educație devin esențiale pentru viitorul copiilor .

Primarul social democrat, Antal Adrian, din Alțâna dă un exemplu de viziune și implicare, construind o școală nouă, modernă și primitoare pentru elevii din comunitate.

Alături de Alexandra, reprezentanta asociației Fraternitatea, domnul subprefect Giubega Florian a venit în sprijinul inițiativei demarate de Primăria Alțâna și a donat calculatoare de ultimă generație pentru ca micii elevi să poată învăța într-un mediu modern și motivant.

Constatăm că în zonele rurale – precum Valea Hârtibaciului – factorii de risc (migrația, lipsa oportunităţilor de muncă) sunt semnificativi şi supun tinerii unor provocări în continuarea studiilor.

Dorim să trimitem felicitări domnului primar Antal pentru efortul și devotamentul său față de educație. Este important să intensificăm măsurile de sprijin – consiliere, activităţi extra-şcolare, implicarea comunităţii – pentru ca fiecare tânăr din această zonă să aibă şansa de a-şi finaliza studiile, precizează domnul subprefect Giubega Florian

Pe Valea Hârtibaciului, unde natura și tradiția se împletesc atât de frumos, viitorul copiilor poate străluci și mai tare prin puterea educației. Copiii trebuie să înțeleagă că educația înseamnă libertate, că pot visa la un viitor mai bun și că de ei depinde puterea de a schimba lucrurile . De fiecare dată se dovedește că implicarea noastră poate schimba viitorul copiilor, dar și al comunității.

Împreună putem contribui la îmbunătățirea condițiilor din fiecare școală, dar în acest fel dăm și șanse reale viitorului copiilor din mediul rural.

