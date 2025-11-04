elevii de la „caragiale” mai rămân o perioadă în sălile vechi: relocarea, amânată din nou

Relocarea claselor de la Școala Gimnazială „I. L. Caragiale” din Sibiu a fost amânată pentru luna decembrie 2025. Conducerea unității de învățământ anunță că procesul de mutare este în desfășurare, însă durează mai mult decât se estimase inițial.

Potrivit noii decizii, elevii vor fi redistribuiți în mai multe locații, abia la începutul lunii decembrie. Astfel, ar urma să fie amenajate 9 clase în incinta Stadionului Municipal, 5 clase vor fi mutate în containere modulare instalate pe terenul sintetic de la Școala Gimnazială Nr. 25 – în total 7 containere, și o clasă va rămâne în clădirea nouă a Școlii „I. L. Caragiale”.

„Relocarea va avea loc la începutul lunii decembrie. Avem toate autorizațiile necesare, urmează să fie aduse containerele și mutată mobila. În a doua parte a lunii noiembrie pregătim relocarea, astfel încât de la 1 decembrie să putem începe efectiv mutarea elevilor. Instituțiile ne susțin în acest proces, iar pașii pentru relocarea în zona Valea Aurie sunt deja făcuți. Primăria a semnat contractul pentru containerele modulare, iar noi pregătim documentația și stabilim care clase vor fi relocate. Consultăm și părinții – după data de 13-14 noiembrie vom avea toate detaliile finale”, a declarat Romulus Simion, directorul Școlii Gimnaziale „Ion Luca Caragiale” Sibiu.

Conducerea școlii susține că părinții au fost informați despre relocare și sunt la curent cu etapele procesului. „Am realizat o bază de date care ne ajută să ținem cont de situațiile în care elevii sunt frați sau surori, pentru a diminua cât mai mult impactul asupra familiilor. Planul este ca, începând cu data de 2 decembrie, să demarăm efectiv mutarea elevilor. În acest moment, lucrăm împreună cu Primăria pentru a finaliza pregătirile și a primi toate dotările necesare”, a concluzionat directorul.

Reamintim că lucrările de reabilitare energetică fac parte dintr-un proiect amplu de modernizare a infrastructurii educaționale din Sibiu și includ, cel mai probabil, intervenții asupra sistemelor de izolație, ferestrelor, instalațiilor de încălzire și iluminat eficient.

