fc agnita a dat afară antrenorul și a pus un nou tehnician: ”bine ai venit!”

Principala favorită la titlul județean, FC Agnita a avut un start dezastruos de sezon în Superliga Sibiu, fiind abia pe locul 5, cu 4 victorii și 5 înfrângeri.

Deși a anunțat în toamnă că s-a întărit după ce a realizat 12 transferuri, cu obiectiv clar promovarea, FC Agnita este abia pe locul 5 la finalul turului sezonului regular din Superliga, la șase puncte distanță de locurile de play-off, astfel că a schimbat pe banca tehnică. Antrenorul Ciprian Țăruș a fost înlocuit, sub conducerea sa echipa având un parcurs foarte bun în sezonul trecut, când a încheiat campionatul pe un meritoriu loc 2.

Pentru revitalizarea echipei, FC Agnita a mizat pe Dumitru Solomon, cel care în ultima vreme a activat la Centrul de Copii și Juniori al ACS Mediaș 2022. Cu Solomon pe bancă, medieșenii au reușit în urmă cu doi ani promovarea din Liga 4 în Liga 3, fiind însă înlocuit după amicalele din acea vară cu Mihai Ianc.

”Dumitru Solomon este un antrenor cu o vastă experiență în fotbalul românesc, apreciat pentru seriozitate, implicare și capacitatea de a construi echipe unite și competitive. De-a lungul carierei, Solomon a condus formații importante din Liga a III-a și Liga a II-a, reușind mai multe promovări, ultima fiind cu ACS Mediaș, alături de un grup tânăr și ambițios de jucători. Dumitru Solomon vine la AFC Agnita cu dorința de a aduce stabilitate și progres, de a consolida echipa și de a continua parcursul ascendent al clubului din ultimii ani” este postarea dată publicității de clubul din Agnita.

Dumitru Solomon va debuta pe banca Agnitei sâmbătă, când vicecampioana județeană va juca pe terenul sintetic de la Voința, cu Arsenal.