hoțul care a dat o spargere la magazinul profi de pe luptei: magistrații i-au decis soarta

Bărbatul în vârstă de 35 de ani, din județul Ialomița, reținut de polițiștii sibieni pentru furt calificat, a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
Potrivit anchetei, în noaptea de 2 spre 3 noiembrie, în jurul orei 02:00, acesta ar fi pătruns fără drept într-un magazin Profi de pe strada Luptei din Sibiu, de unde ar fi sustras băuturi alcoolice și țigări, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 5.100 de lei.
Suspectul a fost depistat rapid de polițiști, iar cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu. Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă a instanței.
