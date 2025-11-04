Octav Stroici, un român în vârstă de 66 de ani, originar din județul Suceava, este victima tragediei petrecute luni la Roma, unde o parte a turnului Torre dei Conti s-a prăbușit în timpul lucrărilor de renovare.

Bărbatul a fost scos în viață dintre dărâmături după 11 ore de eforturi disperate, însă a murit la spital în noaptea de luni spre marți.

Conform Mediafax, salvatorii italieni din echipa specializată SAF au lucrat ore în șir pentru a ajunge la el, săpând cu mâinile goale printre resturi. Stroici a rămas conștient o mare parte din timpul intervenției și a comunicat cu echipele de salvare. În momentul accidentului, el lucra pentru o firmă de construcții din cartierul Prati și locuia împreună cu soția sa la periferia Romei.

Soția sa a fost prezentă la locul tragediei și a urmărit întreaga operațiune de salvare. La fața locului s-a aflat și ambasadoarea României în Italia, Gabriela Dancău. După extragerea din dărâmături, bărbatul a fost transportat la spitalul Umberto I, în stop cardiac. Medicii au încercat timp de aproape o oră să-l resusciteze, dar, potrivit comunicatului spitalului, activitatea cardiacă nu a mai putut fi restabilită. Decesul a fost declarat la ora 00:20.

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis un mesaj de condoleanțe pe rețeaua X: „În numele meu și al guvernului, îmi exprim profunda tristețe și condoleanțe pentru moartea tragică a lui Octav Stroici, muncitorul care a fost victima prăbușirii Torre dei Conti din Roma. Suntem alături de familia și colegii săi în acest moment de suferință de nedescris”.

Zona afectată, situată între Via Corrado Ricci și Via dei Fori Imperiali, rămâne complet blocată de poliție. Autoritățile italiene au pus sub sechestru șantierul, iar Parchetul din Roma a deschis o anchetă penală pentru vătămare și dezastru din neglijență. Procurorii încearcă acum să stabilească dacă prăbușirea a fost cauzată de erori de proiectare, deficiențe tehnice sau neglijență în gestionarea lucrărilor.

FOTO: Balkanweb.com