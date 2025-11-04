noi restricții de circulație pe șoseaua alba iulia: se închide o bandă de mers în giratoriul de pe bielz

Comisia de sistematizare a traficului a aprobat mai multe restricții pe șoseaua Alba Iulia, necesare pentru continuarea lucrărilor la rețeaua de canalizare.
Modificările vor fi în vigoare în perioada 6-23 noiembrie, în zona giratoriului cu strada E. A. Bielz.
Ce se schimbă în trafic:
- pe sensul giratoriu dinspre Aeroport către centru, o bandă va fi închisă, circulându-se doar pe o singură bandă.
- pe strada E. A. Bielz, sensul spre șoseaua Alba Iulia, între strada Batozei și giratoriu, traficul va fi deviat pe contrasens, folosind zona de parcare din apropierea intersecției. Această parcare va fi temporar închisă pentru a permite menținerea traficului.
- pe același tronson, între giratoriu și strada Batozei, sensul dinspre șoseaua Alba Iulia spre Piața Iancu de Hunedoara va funcționa pe o singură bandă.
- trecerea de pietoni de pe șoseaua Alba Iulia și strada E. A. Bielz, după giratoriu, va fi desființată temporar. Accesul va fi blocat cu garduri și semnalizat prin indicatoare pentru siguranța pietonilor.
Lucrările continuă și pe tronsonul dintre giratoriul cu strada E. A. Bielz și Aleea Pajiștei, unde traficul circulă pe o singură bandă pe sens, pentru a permite desfășurarea săpăturilor.
De asemenea, pe porțiunea dintre strada Livezii și giratoriul cu strada E. A. Bielz, circulația se desfășoară pe banda 1, iar banda 2 va fi folosită pentru traficul dinspre giratoriu spre vest, pentru a fluidiza circulația.
