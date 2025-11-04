o studentă din sibiu a cucerit scena internațională a dansului: samira aradi, revelația româniei la beijing / foto

Samira , studentă la Coregrafie, la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, a dus România pe scena internațională a dansului. La prestigioasa Competiție Internațională de Balet de la Beijing, tânăra balerină a uimit juriul și publicul cu talentul și disciplina sa, demonstrând că pasiunea adevărată nu cunoaște limite.

Samira Aradi, studentă în anul III la specializarea Coregrafie a Departamentului de Artă Teatrală, Facultatea de Litere și Arte, al Universității Lucian Blaga Sibiu, a reprezentat România la cea de-a IX-a ediție a Competiției Internaționale de Balet de la Beijing pentru Școli de Dans și Spectacole de Dans 2025, desfășurată între 22 și 27 octombrie la Beijing Dance Academy.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Comisiei Municipale pentru Educație din Beijing și este considerat unul dintre cele mai importante și influente evenimente internaționale din lumea dansului, reunind artiști consacrați, pedagogi și tineri dansatori din întreaga lume.

Fondată în 2024 sub conducerea Academiei de Dans din Beijing, competiția a adus laolaltă maeștri din instituții de prestigiu din Marea Britanie, Statele Unite, Belgia, Ungaria, Slovacia, Singapore, Kazahstan, Muntenegru și alte țări, care au susținut ateliere de dans și au prezentat spectacole variate.

„Baletul e o artă delicată”

Samira, în vârstă de 21 de ani, născută în Timișoara, dansează de la doar trei ani: „Părinții mei au vrut să fac ce făceau toate fetițele la vârsta aceea, așa că mama mea a ales dansul. Prima școală de dans în care am învățat disciplina acestei arte a fost Arabesque Stars, condusă de Titi și Adriana Gâdea.”

Baletul rămâne forma de dans care a cucerit-o: „Baletul e o artă delicată la suprafață, dar în esență e o luptă continuă între frumusețe și durere. Am venit la facultatea din Sibiu pentru a experimenta și alte stiluri de dans și mi s-a părut un mediu excelent pentru a evolua ca artist.”

Cea mai mare satisfacție pe care i-o aduce dansul este „senzația de libertate deplină. Libertate de a crede, a accepta și a spera. Sunt infinit de multe satisfacții pe care mi le oferă dansul.”

„M-am pregătit ca pentru un spectacol”

Samira a aflat despre competiție prin intermediul profesorului Ion Tomuș de la Universitatea Lucian Blaga și a trecut cu succes trei probe pre-eliminatorii. „Nivelul competiției este foarte ridicat, iar organizarea a fost excepțională. M-a impresionat cel mai mult atitudinea și respectul lor față de artă, atât în repetiții, cât și în afara lor – ceva ce nu am mai văzut până acum.”

Cea mai mare provocare a fost gestionarea emoțiilor: „Nu e ușor să pleci jumătate de lume mai departe și să dansezi pe o scenă imensă. În final, mi-am demonstrat că nimic nu e imposibil atât timp cât cred în mine.”

La Beijing, Samira a prezentat trei variații clasice din baletele Don Quixote, Paquita și Talisman. „M-am pregătit ca pentru un spectacol. Nu consider că arta ar trebui plasată într-un clasament. Arta e pentru public, pentru oameni și suflete. Această experiență mi-a dat energie și dorință de a învăța și munci mai mult.”

,,Nu e un drum ușor”

Recent, Samira a lucrat la spectacolul de teatru-fizic #BeReal, în regia lui Ianoș Petrașcu și Constantin Gajim, care a avut premiera la sediul Departamentului de Artă Teatrală. „Vă aștept cu drag la următoarele reprezentații. În continuare voi lucra la dezvoltarea mea ca artist. Mai am multe de aflat și de dansat.”

Ea îi încurajează pe tinerii dansatori să fie curioși, să respecte arta și să o practice din pasiune: „Să aibă încredere în ei și în provocările venite pe parcurs. Nu e un drum ușor, dar merită.”