percheziții în sibiu și alte două județe: medici acuzați că au eliberat fișe de aptitudini false!

Mai multe cadre medicale din Craiova, angajate în diverse clinici, sunt investigate pentru că ar fi eliberat, timp de aproximativ un an, fișe de aptitudini pentru muncă la înălțime unor persoane care nu au fost evaluate medical corespunzător.

Percheziții sunt în curs marți dimineața în județele Dolj, Olt și Sibiu.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj au efectuat 11 percheziții la sediile unor firme și la locuințele unor persoane fizice din Dolj (4), Olt (5) și Sibiu (2).

Conform Mediafax, acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal supravegheat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, cercetările vizând infracțiuni de abuz în serviciu și fals.

„Investigațiile urmăresc documentarea activităților ilegale ale persoanelor implicate, recuperarea eventualelor prejudicii și indisponibilizarea bunurilor obținute sau deținute în mod ilicit. Se suspectează că, în perioada 2024 – 2025, cadrele medicale din Craiova ar fi eliberat fișe de aptitudini fără evaluări medicale prealabile”, precizează Poliția Română.