povești din toată lumea, într-o expoziție unică la muzeul astra: colecția lui peter connerth, în premieră la sibiu

Muzeul ASTRA organizează vineri, 7 noiembrie 2025, la Casa Artelor din Piața Mică nr. 21, vernisajul expoziției documentare „Lumea lui Peter Connerth”, în prezența colecționarului.

Evenimentul va fi completat de lansarea catalogului colecției donate, realizat de Editura ASTRA Museum, disponibil în ediție tipărită bilingvă română–engleză.

Peter Connerth este recunoscut pentru activitatea sa de colecționar, bazată pe interesul pentru diversitatea culturală și artistică a lumii. De-a lungul mai multor decenii, acesta a călătorit în diferite regiuni ale globului, constituind o colecție impresionantă de obiecte etnografice, artistice și decorative. Donația sa către Muzeul ASTRA include peste 550 de obiecte, 140 de cărți și aproximativ 3.000 de diapozitive, reflectând atât pasiunea pentru explorare, cât și atenția la detaliul estetic.

Colecția aduce un aport semnificativ la patrimoniul cultural al Sibiului și oferă o perspectivă amplă asupra formelor de expresie materială și spirituală ale diferitelor culturi. Obiectele provin din Asia, Oceania, Africa, America Latină și Europa și constituie o resursă valoroasă pentru cercetarea contactelor culturale și a mobilității artefactelor. Expoziția documentară evidențiază atât preocuparea colecționarului pentru cultura materială a comunităților vizitate, cât și dorința de a surprinde contextul colecționării prin imagini și instantanee.

Expoziția va fi deschisă publicului până pe 31 mai 2026, oferind vizitatorilor ocazia de a descoperi universul vast și divers al lui Peter Connerth, transpus într-o colecție unică ce reflectă frumusețea și complexitatea culturilor lumii.