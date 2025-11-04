O zi plină pentru polițiștii sibieni. Pe 3 noiembrie, patru dosare penale au fost deschise după ce mai mulți șoferi au fost surprinși conducând vehicule fără permis ori cu probleme legate de înmatriculare.

Primul caz a avut loc dimineața, în jurul orei 07:20, în Poplaca. Polițiștii Biroului Rutier Sibiu au oprit un moped condus pe strada Principală de un bărbat de 28 de ani, din Orlat. Verificările au arătat că acesta nu deținea permis de conducere, iar mopedul nu figura ca fiind înmatriculat sau înregistrat. Pe numele său a fost deschis un dosar penal.

La câteva ore distanță, un caz similar a fost înregistrat în localitatea Nocrich. În jurul orei 12:30, un tânăr de 19 ani a fost oprit în timp ce circula cu un motociclu pe strada Morii. Nici acesta nu avea permis, iar motocicleta nu era înmatriculată. Polițiștii Secției Rurale Agnita au declanșat cercetări penale pentru ambele infracțiuni.

Seara, în Richiș, o patrulă a Poliției Orașului Dumbrăveni a depistat un alt motociclu neînmatriculat, condus pe DJ 141B de un tânăr de 21 de ani. Și în acest caz, verificările au confirmat că șoferul nu avea permis. Situația a fost preluată de polițiștii din Dumbrăveni, care au întocmit dosar penal.

În aceeași zi, un alt bărbat a intrat în atenția oamenilor legii, după ce a fost oprit în afara localității Roșia, în jurul orei 01:30. Polițiștii au descoperit că autoturismul condus de acesta purta un număr de înmatriculare atribuit unei alte mașini. Conducătorul auto, un localnic de 41 de ani, este acum cercetat pentru folosirea unui număr fals de înmatriculare.