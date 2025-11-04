se întrerupe temporar alimentarea cu apă la aciliu și alămor

Apă Canal Sibiu S.A. informează locuitorii din Alămor și Aciliu că joi, 6 noiembrie 2025, între orele 8:00 și 16:00, se vor efectua lucrări de spălare și igienizare a rezervoarelor de apă potabilă care alimentează aceste localități.

Aceste intervenții sunt realizate pentru menținerea calității apei și respectarea standardelor legale în vigoare. La reluarea furnizării, apa poate prezenta valori mai mari ale turbidității, fenomen temporar.

Pentru a asigura necesarul minim de apă în timpul lucrărilor, locuitorii pot solicita cisterne cu apă menajeră.

Informații suplimentare se pot obține la: