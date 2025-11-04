Un tânăr de 26 de ani din Galați a fost reținut de polițiști după ce ar fi hărțuit-o și amenințat-o pe fosta sa concubină, o tânără de 22 de ani din Avrig.

Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie – octombrie 2025, bărbatul ar fi recurs la o serie de acte de intimidare și presiune psihologică asupra tinerei, folosind telefoane și platforme online. Acesta ar fi creat mai multe conturi false pe rețelele sociale, în care ar fi utilizat fără drept identitatea și fotografiile victimei, publicând informații neadevărate despre presupuse servicii sexuale pe care aceasta le-ar fi prestat. Pentru a face afirmațiile credibile, ar fi indicat numărul de telefon și date bancare care îi aparțineau femeii.

În baza mandatului de percheziție emis de autorități, polițiștii din Avrig, împreună cu forțe specializate din Galați, au descins la locuința bărbatului. Au fost ridicate mai multe sisteme electronice și dispozitive de stocare a datelor, ce vor fi analizate în cadrul anchetei.

După administrarea probelor, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat procurorilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Dosarul vizează infracțiuni precum: hărțuire, amenințare, violarea vieții private și fals informatic, toate în formă continuată.

Acțiunea s-a desfășurat în cadrul operațiunii JUPITER, coordonată la nivel național de structurile centrale ale Poliției Române și ale Ministerului Public.