târgul de crăciun din sibiu candidează la titlul de „european christmas capital”: record de rezervări la atelierul lui moș crăciun

Târgul de Crăciun din Sibiu candidează la titlul de „European Christmas Capital”. 50% din locurile la Atelierul lui Moș Crăciun, rezervate în primele ore

Târgul de Crăciun din Sibiu, unul dintre cele mai apreciate evenimente de iarnă din Europa Centrală și de Est, face un pas important în evoluția sa, candidând oficial pentru titlul de „European Christmas Capital”, o distincție care onorează excelența, tradiția și impactul cultural al celor mai reprezentative târguri de Crăciun de pe continent.

Candidatura a fost depusă în parteneriat cu Primăria Municipiului Sibiu, instituție care a sprijinit evenimentul încă de la prima ediție. Dosarul de candidatură subliniază aproape două decenii de experiență, implicarea comunității sibiene, dimensiunea internațională a evenimentului și angajamentul constant pentru sustenabilitate, inovație și autenticitate.

„Această candidatură este un pas firesc în evoluția Târgului de Crăciun din Sibiu. Am construit în timp un eveniment cu identitate clară, recunoscut la nivel internațional, iar dosarul depus reflectă această maturitate și contribuția pe care o aduce Sibiului în perioada sărbătorilor de iarnă”, declară Andrei Drăgan Răduleț, președintele Asociației Events For Tourism, organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu.

Atelierul lui Moș Crăciun, o experiență creativă pentru cei mici

Odată cu apropierea deschiderii oficiale a târgului, organizatorii anunță și lansarea rezervărilor pentru Atelierul lui Moș Crăciun, una dintre cele mai iubite activități dedicate copiilor.

Ediția din acest an vine cu teme noi, menite să stimuleze creativitatea, curiozitatea și lucrul în echipă:

ArtBits – Atelier de mozaic, unde copiii decorează rame foto din bucăți colorate de sticlă;

Elf in a Box – Căsuța spiridușului, o activitate în care cei mici creează propriul spiriduș din materiale naturale;

PaperLab – Laboratorul de hârtie, realizat în parteneriat cu Muzeul Atelier Tipografic Sibiu, unde se confecționează manual felicitări de Crăciun;

Tic Tac Toe – Creează-ți propriul joc!, un atelier jucăuș care combină creativitatea cu logica;

Sparkle Up! – Magia globurilor, unde copiii decorează globuri de sticlă în culori și modele personalizate.

Fiecare activitate durează aproximativ 40 de minute și este ghidată de echipa veselă a spiridușilor lui Moș Crăciun, într-un decor plin de magie și căldură.

Participarea costă 40 de lei/copil, același tarif ca anul trecut, pentru a menține activitatea accesibilă tuturor familiilor. Deja aproape 50% din locurile disponibile au fost ocupate în primele 90 de minute de la deschiderea sesiunii de înscrieri.

Rezervările s-au deschis astăzi, 4 noiembrie, pe site-ul oficial www.targuldecraciun.ro/atelierul-lui-mos-craciun.

Locurile sunt limitate și, ca în fiecare an, se epuizează rapid.

Despre Târgul de Crăciun din Sibiu

Organizat din 2007 în Piața Mare a Sibiului, Târgul de Crăciun este primul și cel mai cunoscut târg de Crăciun din România, un eveniment care adună anual sute de mii de vizitatori din țară și din străinătate.

Cu lumini spectaculoase, produse artizanale, gastronomie variată, concerte și activități pentru copii, Târgul de Crăciun din Sibiu oferă o experiență completă și autentică, care transformă orașul într-o adevărată Capitală a Crăciunului.