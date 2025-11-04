Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” din Sibiu aduce pe scenă spectacolul „HOP(e), un colaj teatral de la Gala HOP”, miercuri, 12 noiembrie, de la ora 18:00, și joi, 13 noiembrie, de la ora 11:00.

Reprezentația reunește momentele de grup prezentate anul acesta la „Gala Tânărului Actor – HOP”, competiție desfășurată la Constanța între 28 și 31 august, sub coordonarea regizorului Erwin Șimșensohn.

Gala Tânărului Actor – HOP este un program cultural de interes național, organizat de UNITER. Scopul acestei Gale este promovarea și lansarea tinerilor absolvenți din învățământul superior artistic de stat și particular. Gala HOP creează contextul propice vizibilității actorilor la începutul carierei în teatru și se desfășoară sub forma unui concurs deschis tuturor absolvenților facultăților de teatru din România. Gala este structurată în două secțiuni: individual și grup.

„Aducem la Sibiu cele trei momente prezentate în secțiunea grup a Galei HOP, ca o poveste despre lumea de azi prin texte din dramaturgia antică. Ritmat și articulat, dar și cu o luciditate tragi-comică, acest colaj scanează realitățile și rănile din jurul nostru, aducând în fața publicului energia efervescentă a unor actori și actrițe la început de drum. Sunt bucuros că am putut crea acest moment magic la Sibiu și ca un semn al prieteniei față de această generație ce merită premiată și iubită!”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

Programul de la Sibiu se constituie în trei acte, după cum urmează:

1) INSULA DREPTĂȚII

Momentul „Insula dreptății” este un colaj de texte extrase din piesele Orestia (partea întâi – Agamemnon) de Eschil, Medeea de Euripide și Medeea de Seneca, completat de inserții scrise de cei patru actori: Rania Zane, Teodora Tudose, Costinel Antone și Raoul Ipate.

Durată: 20 min



Patru dintre cele mai puternice și controversate personaje ale tragediilor grecești revin pe scenă nu pentru a repeta destinul din vechime, ci pentru a-l confrunta cu prezentul. Vocile lor, deși născute în Antichitate, capătă astăzi atitudini noi, recognoscibile în conflictele și emoțiile lumii noastre. Îi veți regăsi în forme familiare timpurilor noastre, în iubirile care se consumă repede, în trădările ce lasă urme adânci și în setea de dreptate care rămâne mereu aprinsă. Poveștile lor traversează secolele și se rescriu aici, în ritmul vieții contemporane.

În final, întrebarea rămâne aceeași, de atunci și de acum: cine are dreptate?

2) SWIPE RIGHT FOR LYSISTRATA

Autori: Aristofan, Traducere în versuri, introducere şi note de Andrei Cornea cu inserții din Antigona lui Sofocle, Medeea și Bachantele, Euripide.

Cu: Andreea Mihaela Cuc, Catalina Gulan, Denissa Rogoz

Durată: 13 min

Trei colege de clasă, Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, îndrumate de Monica Ristea și Elena Purea. Swipe Right for Lysistrata, Aristofan featuring Sofocle și Euripide, la Teatrul Gong, Sibiu! Feminism, putere, răsturnări de situație. Femeile, sătule de război, pun piciorul în prag. Sau mai bine zis, îl retrag din pat.

3) INTERIOR-EXPUS

după „Mede/ea sau Despre fericirea conjugală” de Roxana Marian, cu Alex Stoicescu și Alex Gabera

Durată: 10 min.

Ce este fericirea? Să fie oare onestitatea față de tine însuți și față de cel de lângă tine? Un simplu cuvânt sau o promisiune? Nu se știe, dar un lucru e cert: avem dreptul să ne căutăm fericirea.

Accesul publicului se face gratuit, în limita locurilor disponibile. Evenimentul are o durată de aproximativ 50 de minute și nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 10 ani. Rezervarea locurilor se poate face direct la sediul Agenției de Bilete a Teatrului „Gong” din str. Al. Odobescu 4, sau prin e-mail la ticketing(@)teatrulgong.ro. Vă rugăm să specificați numele dvs. și numărul de locuri necesar. Rezervările expiră cu 15 minute înainte de începerea reprezentației, iar confirmarea locurilor se face doar prin mesaj scris.