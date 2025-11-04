tentativă de omor în ștrand: un bărbat desfigurat în bătaie se zbate între viață și moarte

Un bărbat a fost bătut cu bestialitate, vineri, în plină zi, în cartierul Ștrand din Sibiu. Omul se zbate să trăiască, fiind internat pe secția ATI a Spitalului Județean. Fiul lui face apel la sibieni, rugându-i ca, în cazul în care au văzut întreaga scenă, să sesizeze poliția.

Scena sălbatică s-a întâmplat vineri, 31 octombrie, între orele 15:30 – 16:00. Bărbatul, în vârstă de 59 de ani, venea de la muncă. Se deplasa cu mașina personală și, la un moment dat, pe strada Vasile Cârlova, în fața unității de pompieri, ar fi fost agresat de un individ. Fiul lui spune că tatăl său l-a sunat imediat pentru a-i spune ce s-a întâmplat. „M-a sunat și mi-a spus că a fost bătut. Mi-a zis doar că s-a întâmplat în Ștrand. Între timp el s-a urcat în mașină și a mai condus până pe strada Hațegului. Acolo l-am găsit și am chemat salvarea. S-au autosesizat și Poliția și Parchetul”, povestește fiul bărbatului.

La scurt timp, sibianul a fost transportat la Spitalul Județean. El a fost internat pe secția ATI, fiind în stare foarte gravă. „Are 5 coaste rupte, una i-a intrat în plămân. Nici pe un câine nu îl bați în halul ăsta. E în stare foarte gravă la ATI acum”, adaugă fiul victimei.

Tânărul face apel la sibieni în speranța că poate cineva a trecut prin zonă și a surprins scena brutală. El îi roagă pe oameni să îl anunțe dacă au văzut ceva. „Poate a trecut cineva prin zonă și a văzut sau poate a trecut cineva cu camera de bord pornită și a surprins incidentul. În zonă nu mai sunt camere pentru că cele de la pompieri au fost demontate pentru renovarea clădirii. El mi-a spus atunci cine l-ar fi bătut, doar că nu există camere în zonă ca să putem dovedi. Cetățenii îmi pot trimite orice informație la numărul de telefon ‪+40757573589‬”, spune fiul bărbatului.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu pentru efectuarea cercetărilor.