Un nou transport de grinzi de mari dimensiuni a pornit astăzi, 4 noiembrie, de pe strada „Ștefan cel Mare” şi urmează să fie livrat direct pe traseul viitoarei autostrăzi Autostrada Sibiu–Pitești, în zona viaductului de la Boița, pe Lotul 2 (Boița–Cornetu).

Transportul, care constă în grinzi prefabricate cu lungimi considerabile, este parte a etapelor de montaj pentru respectiva structură. Pentru execuţia viaductului s‑au programat piese cu lungimi de circa 40 de metri, ce necesită condiţii speciale de transport agabaritic. Această operațiune marchează un nou pas concret la frontul lucrărilor în zonă.

Viaductul va avea 96 de grinzi

Tronsonul Lot 2 al autostrăzii Sibiu–Piteşti, între Boiţa şi Cornetu, are o lungime de circa 31,33 km şi este executat de asocierea turcă MAPA‑Cengiz.

Viaductul de la Boiţa este o structură importantă din acest lot: are aproximativ 650 metri lungime, cu 11 deschideri, şi pentru aceasta sunt prevăzute aproximativ 96 de grinzi.

La nivelul întregului lot, estimarea este că vor fi livrate în etape circa 1.050 grinzi.

Ultimul transport oficial de grinzi către viaductul de la Boiţa a avut loc în noaptea de 27 spre 28 martie 2025, când au fost aduse primele grinzi prefabricate cu lungimi de aproximativ 40 m, produse în fabrica deschisă special de constructor în apropierea Sibiului. Această operațiune a marcat începutul montajului structural pe șantier.

Detalii ale transportului şi montajului

Transportul curent pleacă din zona Ștefan cel Mare, traversează traseul până la şantierul viaductului, şi implică logistică specială pentru grinzi lungi de ~40 metri – fiecare piesă fiind un element structural major. Operaţiunea este una de tip „transport agabaritic”, cu restricţii de circulaţie şi marcaje speciale.

Montajul grinzilor pe pilonii viaductului urmează să fie continuat conform graficului de execuţie, în paralel cu alte lucrări de fundaţii, elevaţii, foraje, în zona montană traversată. Recent s‑a raportat că primele macarale şi utilaje deja sunt pe teren, iar structura viaductului prinde contur vizibil.

Lotul 2, gata în 2028

Conform estimărilor oficiale, lucrările pe Lot 2 (Boiţa–Cornetu) au termen de finalizare în anul 2028. Însă, având în vedere terenul dificil şi blocajele birocratice în unele fronturi de lucru (ex. autorizaţii de mediu, exproprieri), specialiştii sunt precauţi privind respectarea integrală a termenului.

În perioada imediat următoare, se aşteaptă livrarea continuă a grinzilor restante, montajul lor pe viaduct, precum şi progresul concomitent al tunelurilor şi al altor structuri de artă de pe traseu.