trei localități din județul sibiu rămân joi fără apă: se igienzează râul tilișcuța

Apă Canal Sibiu S.A. informează că joi, 6 noiembrie 2025, între orele 8:00 și 16:00, vor avea loc lucrări de decolmatare și igienizare a captării râului Tilișcuța, care asigură alimentarea cu apă brută a UAT Tilișca și UAT Săliște.
Aceste lucrări vor conduce la întreruperea furnizării apei potabile în localitățile Tilișca, Galeș și în orașul Săliște, pe următoarele străzi: Foltești, Andrei Șaguna, Memorandiștilor, Picu Pătrut, Reuniunea Meseriașilor, Tăbăcarilor, Șteața, Tarniței, Zăvoi, Iazului, Podului, Taberei, Gării (parțial), Pieții Vechi, Grui, Vâlcel, Dumitru Marcu, Livezii, Cătănaș și Victor Iliu.
Intervențiile au ca scop asigurarea cantității și calității apei și se realizează conform graficelor prevăzute de legislația în vigoare. La reluarea furnizării, apa poate prezenta temporar valori mai mari ale parametrului de turbiditate.
Pentru a asigura necesarul minim de apă în perioada lucrărilor, va fi pusă la dispoziția populației o cisternă cu apă menajeră, la cerere.
Informații suplimentare:
- Call Center: 0269 962
- Dispecerat: 0269 222 777
