Un avion Ryanair care efectua luni seara un zbor pe ruta Bergamo – Cluj Napoca a întâmpinat probleme imediat după aterizare, rămânând blocat pe pistă din cauza unei urgențe medicale la bord.

Potrivit Mediafax, unul dintre piloți a anunțat în timpul coborârii că celălalt pilot este „incapacitat”, solicitând asistență medicală de urgență.

Echipajele de intervenție au ajuns rapid la aeronava Boeing 737-800NG imediat după ce aceasta a aterizat, în jurul orei 22:44, însă a rămas imobilizată pe pista Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj.

Incidentul a perturbat temporar traficul aerian de pe aeroportul din Cluj Napoca. Două zboruri operate de Wizz Air – W63386 Roma – Cluj și W63410 Lisabona – Cluj – au fost redirecționate către Aeroportul Internațional Sibiu.

După aproximativ 50 de minute, aeronava Ryanair a fost tractată de pe pistă, permițând reluarea operațiunilor de zbor cu aproape 30 de minute mai devreme decât se estimase inițial.

Avioanele Wizz Air deviate la Sibiu urmează să fie realimentate și apoi să revină la Cluj. În ceea ce privește zborul de retur Ryanair FR2683 Cluj Napoca – Bergamo, acesta a decolat la ora 02:58, cu o întârziere de peste trei ore, operat de un alt echipaj și o altă aeronavă aduse de la București.