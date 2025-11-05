ambasadorul germaniei, prima vizită la prefectura sibiu: întâlnire importantă cu prefectul / foto

Prefectul județului Sibiu, Mircea-Dorin Crețu, a avut astăzi o întâlnire oficială cu ambasadorul Republicii Federale Germania în România, Angela Ganninger, aflată într-o vizită de prezentare la Sibiu. Demnitarul german a venit însoțit de Wiebke Oeser, consul al Germaniei la Sibiu.
Discuțiile au vizat colaborarea dintre Germania și autoritățile județene din Sibiu, cu accent pe dezvoltarea de proiecte comune în domeniile educației, economiei și investițiilor locale. Prefectul Mircea-Dorin Crețu a subliniat că județul Sibiu reprezintă un model de bună conviețuire și parteneriat între comunitatea românească și cea germană, recunoscând contribuția istorică și actuală a minorității germane la evoluția regiunii.
Ambasadorul Angela Ganninger a apreciat deschiderea autorităților locale pentru dialog și a exprimat interesul pentru extinderea colaborărilor existente, în special în proiecte dedicate tinerilor și inițiativelor de dezvoltare durabilă.
Întâlnirea a fost considerată un pas important în consolidarea relațiilor dintre Germania și județul Sibiu, în contextul cooperării europene și al parteneriatului diplomatic dintre cele două țări.
