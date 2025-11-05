amendă ciudată primită de primăria cisnădie din bulgaria pentru mașina de serviciu a fostului viceprimar: „facem verificări” / video

Zilele trecute, la sediul Primăriei din Cisnădie, a ajuns o amendă… din Bulgaria. Conducerea instituției spune că sancțiunea contravențională a venit pentru mașina de serviciu pe care o folosea fostul viceprimar.

Primăria Cisnădie trebuie să plătească o amendă care a venit tocmai din Bulgaria. Este vorba despre o amendă de circulație, primită în septembrie 2023, pentru mașina de serviciu folosită de fostul viceprimar Dănuț-Mihai Filip. Instituția face verificări pentru a vedea dacă acesta s-a aflat în delegație în acea perioadă.

„Zilele astea ne-a venit o amendă la Primărie din septembrie 2023. O mașină a primăriei a luat amendă la Ruse. O să verificăm dacă cineva a fost în delegație la Ruse, dacă nu, să îi cerem banii de amendă. (…) Este mașina pe care acum o folosește viceprimarul, SB10GFX. În 2023 o folosea tot viceprimarul. Nu e mare amenda, dar e curios, e vorba de 50 de leva”, a spus primarul Mircea Orlățan.

Cu această ocazie, primarul Mircea Orlățan a precizat că, la nivelul instituției, față de anul trecut, cheltuielile la carburant pe mașinile de serviciu au scăzut considerabil. „Când am venit în primărie, nu aveam motorină în mașină. Și a venit cineva și mi-a dat un teanc de bonuri valorice de 50 lei. A zis că sunt ale mele și să i le dau cui are nevoie. Așa se funcționa în Cisnădie. Noi am schimbat, avem carduri de carburant, toate lucrurile se urmăresc și avem o scădere de 68% la carburant”, a declarat edilul.