avioanele care aterizează la sibiu, dau viața peste cap oamenilor din turnișor: zboară țiglele de pe case și le sperie copiii / video foto

În Turnișor, liniștea unei zile obișnuite e de mult un vis. Deasupra caselor, zgomotul asurzitor al avioanelor care aterizează și decolează pe Aeroportul Internațional Sibiu, transformă zilele oamenilor într-un coșmar. Casele vibrează, țiglele sar, copiii se sperie și fug. Pentru locuitorii de aici, cerul nu mai e deloc un simbol al libertății, ci al fricii.

Pentru locuitorii din cartierul Turnișor, din zona Piața Iancu de Hunedoara, aterizarea și decolarea avioanelor produce un disconfort de neimaginat.

Conform unei statistici oficiale făcute publice chiar de către Aeroportul Internațional Sibiu, în anul 2024 au fost înregistrate 6.741 de mișcări de aeronave. Dintre acestea, 5.026 au fost curse comerciale, iar 1.715 au reprezentat alte tipuri de mișcări — inclusiv zboruri de antrenament, test sau școlarizare.

Odată cu introducerea noilor destinații din această toamnă, se estimează că numărul total de mișcări în 2025 va crește cu cel puțin 30% față de anul precedent. Dacă facem un calcul matematic, media de aterizări și decolării se apropie de 20 de zboruri pe zi.

Totul a ieșit la iveală după ce Asinefta Moldovan, o locatară din Turnișor, a decis să vorbească public despre ceea ce ea numește „trauma zborurilor deasupra caselor”.

„Au trecut atât de jos că mi-au zburat țiglele și sticlele de pe masă!”

„Pe 30 noiembrie, joi, la ora 15:10 , au fost zboruri touch and go de dimineață până seara. De la unu până la cinci au trecut întruna, și la un moment dat, când au coborât foarte jos, mi-au zburat sticlele din curte, s-au spart pe mașină și mi-au zgâriat plafonul. Țiglele au sărit de pe acoperiș și au căzut și la vecini. În fiecare an e la fel – se strică acoperișul, vine ploaia, intră apa în casă, dar nimeni nu ne bagă în seamă.” a declarat Asinefta Moldovan, o femeie care trăiește în zonă de zeci de ani.

Femeia arată urmele pe mașină, poze cu țiglele sparte și o listă lungă de sesizări depuse la autorități.

„Am făcut reclamații, am vorbit cu poliția, cu aeroportul. Mi-au spus să repar pe cheltuiala mea și să cer despăgubiri, dar tribunalul a zis că paguba nu e din vina nimănui. De fiecare dată, tot noi plătim. Am ajuns să țin țigle de rezervă în curte, că știu că vin avioanele și iar o să zboare ceva.”

Aceeași poveste și la vecini: „Țiglele au căzut în curte printre copii”

Vecina Asineftei confirmă că problema nu e izolată:

„Constant avem probleme. Odată s-a auzit o bubuitură în curte și copiii s-au speriat, toți trei erau la mine în vacanță. Țiglele au căzut lângă magazie, la un pas de bărbatul meu. Dacă nu făcea un pas înapoi, îl loveau în cap. Am găsit bucăți de țiglă peste tot. Am măturat, dar mereu mai rămân resturi – dovada că totul se repetă și nu se ia nicio măsură.”

Un alt locatar, același coșmar: „Nimeni nu ne ascultă”

Gheorghe, un alt locuitor din zonă, spune că problema s-a agravat în ultimii ani, de când avioanele coboară mai jos ca niciodată:

„De cel puțin 15 ani ne confruntăm cu asta. Țiglele sar, școala de vizavi are acoperișul distrus de mai multe ori. S-au făcut reclamații, dar au fost mușamalizate, pentru că administratorul de atunci avea rude care lucrau la aeroport. Ni s-a spus că putem primi despăgubiri doar dacă paguba e peste 2.000 de lei. Dar dacă ți se strică acoperișul de patru ori pe an, ce faci? Nu poți repara la nesfârșit pe banii tăi.”

Bărbatul explică și de ce fenomenul e atât de distructiv:

„Avioanele nu respectă mereu poziția corectă la aterizare. Vin prea jos, și curenții de aer creează un vânt atât de puternic încât ridică și aruncă țiglele. E ca un mic boom sonic, se simte în stomac.”

Adevărate traume și pentru copii: fug în case

Claudiu, tată a doi copii , locuiește la câteva case distanță de Asinefta. El descrie nu doar pagube materiale, ci și o traumă emoțională pentru familie:

„Copiii mei fug în casă de fiecare dată când aud avionul. Își pun mâinile la urechi și se ascund. Eu m-am obișnuit, dar ei trăiesc cu frica asta zi de zi. Nu suntem împotriva aeroportului, e normal să existe, dar casele din zonă sunt afectate grav. Dacă o țiglă cade în curte, ce se întâmplă dacă lovește un copil? Sau dacă lovește o mașină? La ultima întâmplare, țiglele au căzut la doar un metru de mașină. A fost noroc curat.”

Bărbatul spune că a păstrat țigle de rezervă tocmai pentru astfel de situații și speră ca oamenii să vorbească deschis:

„Dacă toți cei afectați semnalăm problema, poate se vor lua măsuri. Nu cerem imposibilul — doar siguranță pentru familiile noastre.”

Zeci de reclamații către autorități: Rezolvare zero

Cazul semnalat de Asinefta Moldovan a devenit un simbol al nemulțumirii tot mai mari din cartierul Turnișor. Oamenii vorbesc despre zeci de sesizări, de promisiuni nerespectate și de tăcere. În timp ce avioanele continuă să treacă la câteva zeci de metri deasupra acoperișurilor, locuitorii privesc cerul cu teamă, nu cu speranță.

Redacția Ora de Sibiu a trimis o solicitare oficială către Aeroportul Internațional Sibiu, legată de acest subiect, dar până la momentul publicării articolului, nu am primit răspuns.