avion cargo prăbușit în sua: 7 persoane au murit, iar alte 11 au fost rănite / video

Un avion cargo care urma să plece de pe Aeroportul Internațional Muhammad Ali din Louisville (Kentucky) cu destinația Honolulu s-a prăbușit și a luat foc imediat după ce a încercat să decoleze, provocând un dezastru cu multiple victime.
Bilanțul provizoriu indică cel puțin șapte persoane decedate, iar alte 11 au fost rănite, unele grav. Patru dintre persoanele ucise nu se aflau la bordul aeronavei, ci ar fi fost surprinse de impact la sol, în apropierea pistei.
Conform Mediafax, martorii au surprins imagini dramatice: flăcări pe aripa stângă a aeronavei și un nor dens de fum. Avionul, un McDonnell Douglas MD-11 fabricat în 1991, a reușit să se desprindă de la sol pentru scurt timp, înainte să piardă altitudine și să se prăbușească lângă pista aeroportului.
Impactul a distrus parțial acoperișul unei clădiri din apropiere, iar aeronava a fost cuprinsă de flăcări. Deocamdată, nu există informații clare privind starea celor trei membri ai echipajului aflați la bord.
Guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, a declarat că numărul victimelor ar putea fi și mai mare: „Unele dintre persoanele rănite au leziuni foarte grave.”
Louisville găzduiește cel mai mare hub de sortare UPS din lume, unde sunt manipulate zilnic 300 de zboruri și peste 400.000 de colete pe oră. După accident, compania a suspendat activitatea de sortare la centru și nu a comunicat când va fi reluată.
Investigațiile sunt în desfășurare, iar autoritățile americane de aviație analizează cauzele prăbușirii aeronavei. Ancheta este coordonată de National Transportation Safety Board (NTSB).
