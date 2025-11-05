castelul peleș cea mai căutată destinație turistică din românia

Principesa Sofia a reprezentat Familia Regală la aniversarea a 15 ani de activitate Google în România, unde Castelul Peleș a fost premiat pentru popularitatea sa online, fiind recunoscut drept simbol al identității și culturii naționale.
Principesa Sofia a participat la gala aniversară dedicată împlinirii a cincisprezece ani de activitate Google în România, desfășurată la sediul companiei din București.
Alteța Sa Regală a fost întâmpinată de Elisabeta Moraru, Director General Google România.
În cadrul evenimentului, Castelul Peleș a primit distincția pentru cea mai căutată destinație turistică din România în anul 2025, premiu ridicat de Principesa Sofia.
Distincția a fost oferită „în semn de apreciere pentru valoarea istorică și culturală a Castelului Regal Peleș, simbol al identității naționale și al României moderne”, au precizat reprezentanții Google România.
Gala a reunit numeroși reprezentanți ai mediului tehnologic, cultural și creativ, care au celebrat inovația, performanța și impactul proiectelor românești în domeniul digital.
