ccr amână decizia privind legea pensiilor private: românii mai au de așteptat

Curtea Constituțională a României a anunțat miercuri că va lua o decizie privind Legea pensiilor private abia pe 12 noiembrie. Amânarea survine în urma obiecțiilor de neconstituționalitate depuse asupra acestei legi.

Sesizările au fost înaintate de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție și de senatorii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). În comunicatul ICCJ se precizează că Secțiile Unite ale Înaltei Curți au hotărât, în unanimitate, să trimită legea la CCR pentru controlul constituționalității înainte de promulgare.

Conform motivării instanței, se ridică mai multe aspecte de neconstituționalitate: încălcarea dreptului la proprietate privată (art. 44), a principiului proporționalității (art. 53) și a egalității în drepturi (art. 16), precum și nerespectarea principiului legalității, securității raporturilor juridice și încrederii legitime (art. 1 alin. 3 și 5).

Reacția AUR nu a întârziat: partidul consideră că legea reprezintă „o tentativă a guvernului de a confisca banii din pilonul II și III”, susținând că inițiativa nu protejează interesele contribuabililor români.

Tot miercuri, Curtea Constituțională a respins, însă, obiecțiile de neconstituționalitate formulate asupra Legii pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.

