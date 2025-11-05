Traficul în Arhitecților este, zi de zi, unul de coșmar. Oamenii care lucrează în Sibiu sau care își aduc copiii la școală în municipiu petrec zeci de minute bară la bară ca să iasă din cartier în Calea Cisnădiei. Primarul Cisnădiei, Mircea Orlățan, spune că lucrează la un proiect pentru realizarea unui inel de circulație care să ajute la fluidizarea traficului.
Mircea Orlățan, primarul orașului Cisnădie, a oferit detalii, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, cu privire la o variantă pentru fluidizarea traficului în cartierul Arhitecților. Potrivit acestuia, primăria preia în proprietate o serie de terenuri pentru a putea realiza mai multe drumuri în noul cartier.
Cât despre legătura dintre cartierul Arhitecților cu municipiul Sibiu prin Șelimbăr, primarul Mircea Orlățan a precizat că drumul respectiv va fi realizat în viitor. „Cu primarul Șelimbărului, Marius Grecu, am discutat și vom întreține acel drum care merge până la Prelungirea Mihai Viteazu, un drum foarte important. Sunt convins că vom realiza acest drum”, a spus primarul Mircea Orlățan.
Ultima oră
- Centură tip „inel” pentru traficul din Arhitecților. Primarul Mircea Orlățan: „Va ajuta la fluidizare” / video 2 minute ago
- Transylvanian Grand Prix 2025 – Ediția jubiliară care a transformat Sibiul în capitala mondială a dansului 9 minute ago
- Ambasadorul Germaniei, prima vizită la Prefectura Sibiu: întâlnire importantă cu prefectul / foto 26 de minute ago
- Ți-ai luat bilet la România – Spania, pe ”Municipal”? FRF, anunț important legat de meciul de la Sibiu 38 de minute ago
- Studenții de la Jurnalism și Comunicare, relocați de ULBS: clădirea de pe Brutarilor își schimbă destinația! 53 de minute ago