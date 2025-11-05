centură tip „inel” pentru traficul din arhitecților. primarul mircea orlățan: „va ajuta la fluidizare” / video

Traficul în Arhitecților este, zi de zi, unul de coșmar. Oamenii care lucrează în Sibiu sau care își aduc copiii la școală în municipiu petrec zeci de minute bară la bară ca să iasă din cartier în Calea Cisnădiei. Primarul Cisnădiei, Mircea Orlățan, spune că lucrează la un proiect pentru realizarea unui inel de circulație care să ajute la fluidizarea traficului.

Mircea Orlățan, primarul orașului Cisnădie, a oferit detalii, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, cu privire la o variantă pentru fluidizarea traficului în cartierul Arhitecților. Potrivit acestuia, primăria preia în proprietate o serie de terenuri pentru a putea realiza mai multe drumuri în noul cartier.

„Chiar poimâine (n.red.: 7 noiembrie) o să ne întâlnim cu topografii pentru a reglementa limita de teritorii administrative în Arhitecților, acolo unde avem strada Petre Antonescu. Noi nu preluăm terenuri ici-colo, preluăm orice ni se dă, dar obiectivul nostru este să creăm un inel de circulație în Arhitecților. Am preluat pe strada Haralamb Georgescu, care are acum o lățime considerabilă și putem face o stradă bună, ajunge la capătul străzii Antonescu. Dorim să reglementăm cu vecinii strada Petre Antonescu și am preluat bucăți de teren care sunt în continuarea străzii Petre Antonescu. De asemenea, am preluat de la statul român drumul de la Mândra. Dorim să facem un inel de circulație pe care să facem drumuri asfaltate. Vom începe de anul viitor, vă asigur. Iar după aceea, să facem inele de circulație interioare. Unde vedem că sunt încă posibilități, discutăm cu oamenii ca să preluăm terenuri pentru a face căi de circulații. Și asta va fluidiza traficul și va face cartierul să arate a cartier. Trebuie un inel mare de circulație, iar pentru asta ne mai trebuie terenuri”, a precizat edilul.

Cât despre legătura dintre cartierul Arhitecților cu municipiul Sibiu prin Șelimbăr, primarul Mircea Orlățan a precizat că drumul respectiv va fi realizat în viitor. „Cu primarul Șelimbărului, Marius Grecu, am discutat și vom întreține acel drum care merge până la Prelungirea Mihai Viteazu, un drum foarte important. Sunt convins că vom realiza acest drum”, a spus primarul Mircea Orlățan.