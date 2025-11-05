cnair confirmă: autostrada moldovei va fi deschisă complet până la 1 decembrie

Autostrada Moldovei (A7) va putea fi parcursă integral între București și Focșani de Ziua Națională a României, odată cu finalizarea lucrărilor pe tronsonul Ploiești-Buzău, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a precizat că secțiunea Ploiești-Buzău, ultimul segment necesar pentru ca traficul să se desfășoare neîntrerupt de la capitală până în Moldova, se află într-un stadiu avansat de execuție și se estimează că va fi deschisă circulației până la finalul lunii noiembrie.

Conform Mediafax, în prezent, echipele lucrează la pasajul DN2 de peste autostradă, în apropiere de municipiul Buzău, iar pe ambele sensuri de mers au fost deja așternute straturile finale de asfalt. Totodată, se montează rosturile de dilatație și parapetele de protecție, potrivit informațiilor transmise de CNAIR.

Odată finalizate aceste lucrări, legătura directă între intersecțiile DN2 – Hanul lui Țintă și DN2 – Spătaru va fi posibilă, eliminând necesitatea bretelelor provizorii.

Dacă condițiile meteorologice vor permite, șoferii vor putea circula în regim de autostradă de la București până la Focșani chiar de 1 Decembrie, marcând astfel un moment simbolic pentru una dintre cele mai importante investiții rutiere din Moldova din ultimele decenii.