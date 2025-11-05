condiții proaste în clădirea în care învață studenții la jurnalism: pică tencuiala, scaunele sunt rupte, ușile sunt defecte / video foto

Studenții de la Jurnalism sunt nemulțumiți de condițiile din clădirea de pe strada Brutarilor, unde își desfășoară activitatea. Aceștia spun că ușile de la băi sunt defecte, la fel și o parte dintre scaunele din sălile de curs. În același timp, conducerea Universității „Lucian Blaga” admite că această clădire nu s-a aflat pe lista priorităților din ultimii ani.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Studenții care au cursuri în clădirea de pe strada Brutarilor reclamă condiții necorespunzătoare față de alte sedii ale universității. Aceștia semnalează probleme precum tencuială căzută, geamuri sparte sau blocate, scaune și jaluzele deteriorate, toalete fără intimitate și lipsa căldurii în sălile de curs.

„Nu avem condiții la fel de bune precum cele oferite de alte sedii ULBS, așadar am dori să facem acest lucru public și să ne exprimăm nemulțumirea. Printre problemele semnalate se numără tencuiala care cade în sala de sport, uși care nu se deschid complet, scaune și jaluzele deteriorate, geamuri sparte sau blocate, precum și defecțiuni la instalațiile de încălzire și iluminat. De asemenea, studenții menționează condiții necorespunzătoare în toaletele unisex, unde ușile nu se închid corespunzător, unele vase de toaletă sunt instabile, geamurile oferă vizibilitate din exterior, iar coșurile de gunoi lipsesc în cabine”, a transmis o studentă.

ULBS Sibiu: „Această clădire nu s-a aflat pe lista priorităților din ultimii ani”

Conducerea ULBS a reacționat la plângerile studenților și spune că „apreciază” spiritul jurnalistic al acestora, subliniind totodată că problemele semnalate nu au fost raportate oficial până acum.

„Este de apreciat faptul că studenții de la Jurnalism pun în practică cunoștințele teoretice, căutând subiecte cu valoare de știre în cotidian. Într-adevăr, problemele semnalate de studenți, faptul că unele uși nu se închid, cum se arată într-un material video, reprezintă teme care pot face obiectul unor anchete jurnalistice sau al unor sesizări interne. Până la momentul solicitărilor din presă, pe masa prorectorului care are în portofoliu infrastructura, respectiv a conducerii facultății, nu au ajuns aceste sesizări. Vom investiga prin managementul facultății de ce aceste sesizări au eludat pașii interni de soluționare”, a transmis Smaranda Bălan, purtător de cuvânt al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Deși clădirea nu a fost inclusă recent pe lista de investiții, conducerea ULBS spune că în acest an au fost făcute unele modernizări, menite să îmbunătățească activitatea studenților. „În ceea ce privește investițiile, confirmăm faptul că această clădire nu s-a aflat pe lista priorităților din ultimii ani, însă nu putem avea o poziție referitoare la intervalul 2007–2020, ani în care universitatea a avut o altă conducere.

Cu toate acestea, conform directorului departamentului, în ceea ce privește gradul de echipare, sediul a avut parte și de două îmbunătățiri majore anul acesta: dotarea laboratorului de informatică cu imprimantă și calculatoare echipate cu software nou, special adaptat pentru nevoile științelor comunicării. În plus, a fost creată și o sală nouă de laborator, numită Laborator de Cercetare Interdisciplinară (LCI)”, a transmis Smaranda Bălan, purtător de cuvânt al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Studenții de la Jurnalism și Comunicare, relocați de ULBS

Studenții de la specializările Jurnalism și Comunicare și Relații Publice din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu urmează să fie relocați în alte spații decât cele de la sediul de pe strada Brutarilor. Decizia vine după ce numărul studenților înscriși la aceste programe a scăzut semnificativ în ultimii ani, ajungând ca, în prezent, să fie doar 50 de înscriși în toți cei trei ani de studiu.

Citește și: Studenții de la Jurnalism și Comunicare, relocați de ULBS: clădirea de pe Brutarilor își schimbă destinația!