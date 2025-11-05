coșmar zilnic pentru călătorii de pe un traseu tursib - călătorii răbufnesc: „stăm înghesuiți ca sardinele!”

Aglomerația zilnică din autobuzul Tursib 520, pe ruta Roșia – Irmes, a devenit o obișnuință pentru navetiști. Aceștia spun că nu au o problemă cu faptul că stau în picioare, ci cu faptul că sunt nevoiți să stea înghesuiți precum „sardinele”, lucru pe care nu îl consideră normal.



În fiecare zi, autobuzul Tursib 520 este neîncăpător. Zeci de oameni stau înghesuiți, indiferent de ora la care circulă autobuzul. Călătorii cer companiei Tursib să suplimenteze cursele pe această rută.

„Autobuzul este mereu plin, indiferent de oră — fie dimineața la 5, fie după-amiaza la 16. Nu ne așteptăm să prindem loc pe scaun, dar să stăm înghesuiți ca sardinele este inadmisibil. Ușile abia se mai pot închide din cauza numărului mare de pasageri”, povestește un sibian care face zilnic naveta pe acest traseu.

Călătorii spun că situația nu este doar neplăcută, ci și periculoasă. „Riscul de accidentare este foarte mare. Știu că, teoretic, suntem asigurați prin abonament, dar cu ce mă ajută o asigurare dacă rămân cu mâna ruptă?”, adaugă același navetist.

Oamenii cer conducerii Tursib să suplimenteze cursele de pe această rută, astfel încât transportul zilnic să se desfășoare în condiții normale și de siguranță.

Până la momentul publicării acestui articol, reprezentanții Tursib nu au transmis un răspuns la solicitarea făcută de Ora de Sibiu.