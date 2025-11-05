de ale poliției în cisnădie și roșia: un tânăr cu permis suspendat și un tractorist fără permis

Doi bărbați sunt cercetați penal după ce au fost depistați în trafic conducând autovehicule, deși nu aveau dreptul legal de a se afla la volan. Controalele au avut loc marți, 4 noiembrie, în Cisnădie și Roșia.

Potrivit IPJ Sibiu, ieri, în jurul orei 00:30, polițiștii rutieri din Cisnădie au oprit pe strada Cetății un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani, din Rășinari. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că dreptul acestuia de a conduce autovehicule pe drumurile publice era suspendat.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 08:00, polițiștii Secției Rurale Șelimbăr au oprit în localitatea Roșia un tractor care tracta o remorcă, condus pe DC 54 de către un bărbat de 53 de ani, localnic. Verificările efectuate au arătat că șoferul nu deține permis de conducere.