doliu în fotbalul din românia: a murit emerich ienei

Fotbalul românesc a pierdut o figură emblematică. Emerich Ienei, unul dintre cei mai apreciați antrenori din istorie, a încetat din viață miercuri dimineață, la vârsta de 88 de ani, la domiciliul său din Oradea.

Cunoscut pentru eleganța și rafinamentul cu care a condus echipele de fotbal, Ienei rămâne în memoria microbștilor mai ales datorită performanței istorice obținute cu Steaua București: câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986, cel mai important trofeu din cariera sa.

Decesul fostului antrenor a fost confirmat de cadre medicale și de apropiați ai săi, dar și de Alexandru Boc, fost internațional român, care a transmis că Emerich Ienei s-a stins din viață.

Conform primelor date, înainte de a muri, marele antrenor a fost internat la Spitalul Județean Bihor, însă a murit acasă, în cursul dimineții. Acesta ar fi suferit o comoție cerebrală.

Cariera sa de antrenor a început în 1975, la Steaua București, și a cuprins echipe precum FC Bihor, Chindia Târgoviște, Videoton, Panionios, Universitatea Craiova, dar și selecționatele României și Ungariei. În fruntea naționalei României, Ienei a reușit calificarea la Campionatul Mondial din 1990, din Italia, marcând astfel o perioadă importantă pentru fotbalul românesc.