edilul din cisnădie, mulțumit de evoluția handbalistelor în divizia a. ”au început să joace bine” / video

Edilul din Cisnădie, Mircea Orlățan este mulțumit de startul echipei de handbal Măgura în cel de-al doilea eșalon.

După șase etape disputate în Divizia A de handbal feminin, Măgura Cisnădie este pe locul 4 în Seria C, cu 7 puncte. Cisnădia și-a schimbat complet lotul în vară, când s-a retras din Liga Națională, a renunțat la jucătoare de top cu salarii mari și a adus junioare românce, cu salarii foarte mici.

Primarul Mircea Orlățan este mulțumit de evoluția echipei în eșalonul secund. ”Se cheltuiau foarte mulți bani pentru ceea ce generează orașul pentru susținerea echipei de handbal feminin. Am finanțat destul de mult anul acesta, am terminat sezonul trecut în Liga Națională, nu am lăsat pe nimeni neplătit, nu am plătit penalități, președintele clubului a găsit echipe sportivelor care nu au dorit să mai rămână. Continuăm sportul de performanță cu handbal feminin în eșalonul secund, deja au început să joace bine, sunt tinere, românce, sunt ale noastre. Ne bucurăm mult când ele câștigă și ne întristăm când pierd, dar e primul an și va fi bine” a declarat Mircea Orlățan.

Se fac secții de tenis de câmp și înot

Primăria Cisnădie finanțează sportul de masă și pe lângă secțiile existente, se vor mai înființa tenis de câmp și înot. ”Am schimbat lucrurile și finanțăm sportul de masă, avem 320 de copii care fac sport la CS Măgura Cisnădie, handbal masculin și feminin, fotbal masculin și feminin, șah, tenis de masă, ciclism. Acum discutăm să mai adăugăm tenis de câmp și înot, suntem convinși că adăugăm și lucrurile acestea. Costă mult mai puțin decât să finanțăm o echipă de handbal în Liga Națională” a punctat edilul din Cisnădie.