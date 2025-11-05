femeile victime ale violenței domestice scutite de la plata taxei de timbru la divorț și partaj

Deputatul PNL Alina Gorghiu, inițiatoarea proiectului, subliniază că noua lege elimină un obstacol real pentru persoanele care doresc să se desprindă de agresor.

Potrivit acesteia, multe victime rămân captive nu din lipsă de curaj, ci din cauza dificultăților economice: taxe judiciare, dependență financiară sau lipsa unui venit stabil. Modificarea legislativă transmite astfel un mesaj clar: nimeni nu ar trebui să plătească pentru dreptul de a fi liber.

„Libertatea nu trebuie să fie condiționată de bani. Această lege le oferă femeilor posibilitatea de a începe o viață nouă în siguranță, fără a fi împiedicate de resurse insuficiente.” a transmis Alina Gorghiu

Conform ObservatorNews, proiectul modifică articolul 29 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, adăugând o prevedere specială pentru victimele identificate conform Legii nr. 211/2004 privind protecția victimelor infracțiunilor. Măsura a primit avize favorabile de la Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social și a fost sprijinită prin raport comun de Comisia juridică și Comisia pentru combaterea violenței domestice.

Legea face parte dintr-un set mai larg de măsuri menite să ofere protecție și independență economică victimelor: subvenția de 2.250 lei/lună pentru angajatorii care încadrează victime, cu păstrarea confidențialității; ajutorul de chirie acordat de autoritățile locale, care poate ajunge la 1.500 lei/lună în orașe precum Cluj-Napoca; vouchere electronice de 2.000 lei pentru mamele cu nou-născuți din medii vulnerabile, inclusiv pentru cele aflate în situații de violență domestică.

„Aceste măsuri oferă șansa reală de reconstrucție, deoarece statistic, o femeie se întoarce de 7–8 ori la agresor înainte de a pleca definitiv. Statul trebuie să fie prezent din timp, nu doar după tragedie. Legea de astăzi este despre demnitate, acces la justiție și dreptul la siguranță. Prin votul de astăzi, vocea victimelor violenței domestice a fost ascultată și transformată în lege”, a mai declarat Alina Gorghiu.