firmă importantă de it din sibiu, cumpărată de clujenii de la arobs

AROBS Transilvania Software, compania clujeană condusă de Voicu Oprean, a anunțat achiziția majoritară a firmei sibiene Gess Engineering, specializată în inginerie și dezvoltarea de soluții pentru testarea și integrarea vehiculelor.

Grupul a preluat 65% din acțiunile Gess Engineering, de la fondatorul Oderay Rusu, consolidându-și astfel expertiza în validarea sistemelor, siguranță și integrarea vehiculelor, cu aplicații în mobilitate, vehicule autonome și sisteme embedded.

Gess Engineering, înființată în 2018, a crescut rapid, depășind 100 de angajați în 2023-2024 și oferind servicii complete de testare și validare pentru producători auto și furnizori Tier 1. Compania este recunoscută pentru expertiza în sistemele de asistență la conducere (ADAS) și alte funcții avansate ale vehiculelor.

sibianul Oderay Rusu – Gess Engineering și clujeanul Voicu Oprean – AROBS

Voicu Oprean, CEO AROBS, a subliniat că integrarea Gess Engineering în grup reprezintă un pas natural, consolidând capabilitățile de inginerie și extinzând portofoliul de servicii în domenii tehnologice diverse. Fondatorul Gess Engineering, Oderay Rusu, a afirmat că parteneriatul va permite dezvoltarea de soluții mai complexe și eficiente pentru clienți.

În 2024, Gess Engineering a înregistrat venituri de aproximativ 22 milioane de lei, iar echipa de management va continua să conducă operațiunile firmei. Detaliile financiare ale tranzacției nu au fost făcute publice, iar integrarea rezultatelor financiare va fi realizată după aprobările necesare.

AROBS Transilvania Software furnizează soluții software pentru diverse industrii, având peste 11.000 de clienți în Europa și Asia și peste 1.200 de specialiști în 20 de locații din România și străinătate. Compania activează în domenii precum Automotive, Aerospațial, Maritim, Medical, Travel Technology, IoT, Fintech, Cybersecurity și Intelligent Automation.