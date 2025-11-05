”killer-ul” de la fc hermannstadt și-a aflat pedeapsa pentru eliminarea de la meciul cu oțelul

Eliminat direct cu cartonașul roșu în meciul de pe ”Municipal cu Oțelul Galați, jucătorul lui FC Hermannstadt, Vahid Selimovic a fost suspendat pentru două etape.

În minutul 11 al meciului FC Hermannstadt – Oțelul, sibienii se pregăteau să execute un corner, dar Selimovic l-a lovit pe gălățeanul Paul Iacob, fază la care ambii jucători au căzut. „Centralul” Gabriel Mihuleac a oprit jocul fără a dicta vreo sancțiune, dar a fost chemat la camera VAR să revadă faza, după care l-a eliminat direct pe fundașul lui FC Hermannstadt.

Sibiul a deschis scorul la acel corner, dar în superioritate numerică, Oțelul a controlat jocul și a întors rezultatul, câștigând cu 3-1 și prelungind criza echipei de pe malul Cibinului.

Întrunită miercuri, Comisia de Disciplină i-a dat sancțiunea disciplinară minimă lui Vahid Selimovic, două etape de suspendare, plus amendă.

”AFC Hermannstadt vs. ACS SC Oțelul Galați – Eliminare Selimovic Vahid (gazde) – În temeiul art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD se sancționează jucătorul Selimovic Vahid cu suspendare pentru două meciuri și penalitate sportivă de 3.000 lei” se arată în comunicatul oficial al Comisiei de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal.

Selimovic a căpătat reputația de stoper-kamikaze, având multe intrări necugetate, fapt pentru care echipa riscă de multe ori să joace în inferioritate. Aceasta este a doua lui eliminare directă, după intrarea criminală din sezonul trecut, în meciul cu Rapid. A primit în perioada petrecută la Sibiu nu mai puțin de 12 galbene, însă conducerea clubului și staff-ul tehnic continuă să îi dea credit, luxemburghezul fiind titular de bază.