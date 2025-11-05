lucrările pe cea mai importantă stradă din cisnădie, aproape gata. primar: „se deschide în câteva zile” / video 

Lucrările de modernizare a străzii Sibiului, una dintre cele mai importante artere din orașul Cisnădie, se apropie de finalizare. Circulația se va redeschide la mijlocul lunii noiembrie.

Strada Sibiului, care a fost închisă complet în 27 octombrie pentru executarea lucrărilor de consolidare a drumului, se va redeschide până la mijlocul lunii noiembrie. Proiectul de modernizare s-a derulat pe Programul Anghel Saligny. „Partea de carosabil a costat undeva la 2,2 milioane lei, iar asfaltarea trotuarelor a costat 500.000 lei”, a precizat primarul Mircea Orlățan în cadrul unei conferințe de presă.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

„Pe strada Sibiului suntem în sfârșit în faza finală. Strada nu avea canalizare pluvială și, fiind o stradă înaltă, o stradă de munte aș putea spune, așa că a fost necesar să îi facem n sistem de canalizare pluvială cu ruperi de pantă. Strada Sibiului este cea mai importantă pentru că se face accesul către municipiu. Într-o săptămână se va asfalta strada, iar în maxim două săptămâni ar trebui să fie circulabilă strada. Va fi gata până începe transportul metropolitan. Drumul va rezista, pentru că eu nu pun asfalt doar ca să pun asfalt”, a precizat primarul orașului Cisnădie.