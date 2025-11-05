Apă Canal Sibiu SA anunță că joi, 6 noiembrie 2025, între orele 9:00 și 17:00, în Cisnădie se vor executa lucrări de racordare a noii rețele de aducțiune de pe strada 1 Decembrie la rețeaua de apă existentă.
Intervenția va fi realizată de STRABAG SRL, în cadrul contractului „CL 11 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din localitățile Poplaca, Rășinari, Cisnădie, Cisnădioara și Tocile și colector ape uzate”.
Pe durata lucrărilor, furnizarea apei potabile va fi întreruptă pe străzile 1 Decembrie, Cetății, Băilor, Livezii, Măgurii, Piața Nouă, Wernigerode, Stejarului, Lungă, Țesătorilor, Stupului, Mihai Eminescu, Caișilor, Sibiului cu străzile adiacente acestora și strada Verzăriei din Cisnădioara.
La reluarea alimentării cu apă, este posibil ca apa să fie ușor tulbure.
Informații suplimentare pot fi obținute la Call Center – 0269 962 sau Dispecerat – 0269 222 777.
Ultima oră
- Mai multe străzi din Cisnădie și Cisnădioara rămân joi fără apă 11 secunde ago
- Coșmar zilnic pentru călătorii de pe un traseu Tursib – călătorii răbufnesc: „Stăm înghesuiți ca sardinele!” 45 de secunde ago
- Avion cargo prăbușit în SUA: 7 persoane au murit, iar alte 11 au fost rănite / video 22 de minute ago
- Restricții miercuri pe Valea Oltului: trafic ”gâtuit” în două zone 52 de minute ago
- Scandal la un meci de copii: părinții de la FC Hermannstadt și Progresul Spartac s-au luat la bătaie o oră ago