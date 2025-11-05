mai multe străzi din cisnădie și cisnădioara rămân joi fără apă

Apă Canal Sibiu SA anunță că joi, 6 noiembrie 2025, între orele 9:00 și 17:00, în Cisnădie se vor executa lucrări de racordare a noii rețele de aducțiune de pe strada 1 Decembrie la rețeaua de apă existentă.

Intervenția va fi realizată de STRABAG SRL, în cadrul contractului „CL 11 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din localitățile Poplaca, Rășinari, Cisnădie, Cisnădioara și Tocile și colector ape uzate”.

Pe durata lucrărilor, furnizarea apei potabile va fi întreruptă pe străzile 1 Decembrie, Cetății, Băilor, Livezii, Măgurii, Piața Nouă, Wernigerode, Stejarului, Lungă, Țesătorilor, Stupului, Mihai Eminescu, Caișilor, Sibiului cu străzile adiacente acestora și strada Verzăriei din Cisnădioara.

La reluarea alimentării cu apă, este posibil ca apa să fie ușor tulbure.

Informații suplimentare pot fi obținute la Call Center – 0269 962 sau Dispecerat – 0269 222 777.