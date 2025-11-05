o nouă față pentru centrul sibiului: primăria cere părerea sibienilor despre schimbările planificate

Cum ne dorim să evolueze centru istoric al Sibiului în următorii ani?

“Noi, sibienii, ne mândrim cu centrul nostru istoric, o bijuterie cu clădiri de patrimoniu, o scenă deschisă evenimentelor orașului și un loc în care ne place să ne petrecem timpul liber. Centrul este, deocamdată, și principalul vector turistic al orașului. Prin urmare, are nevoie de un update ca funcționalitate și aspect, scopul fiind acela de a-i conserva valoarea istorică, dar și de a-i aduce aspectul și utilitatea în prezent. Pentru aceasta, am apelat la o firmă specializată care elaborează un Studiu în acest scop. Ne dorim ca noul concept să fie larg acceptat, așa că ne consultăm cu publicul larg, dar și cu HoReCa.” (Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu)

SCOPURILE acestui Studiu sunt în principal:

Analiza actuală a utilizării spațiilor publice din centrul istoric al Sibiului, incluzând fluxuri de circulație pietonală și rutieră, zone de comerț, spații verzi și locuri de relaxare

Revitalizarea economică și turistică a centrului istoric prin integrarea activităților comerciale, culturale și recreative în mod armonios cu spațiile publice

Îmbunătățirea calității spațiului public prin modificări în modul de utilizare a domeniului public, a modului de dispunere a finisajelor, a mobilierului urban și a sistemului de iluminat public.

Creșterea suprafețelor umbrite, inclusiv a suprafeței verzi, cu arbori, care să și reducă dioxidul de carbon, pentru un aer mai curat.

Identificarea problemelor și constrângerilor legate de utilizarea spațiilor publice existente, inclusiv poluarea vizuală, aglomerarea în anumite zone, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități și integritatea patrimoniului arhitectural/

Consultarea reprezintă o oportunitate pentru locuitorii Sibiului și pentru actorii economici să contribuie cu opinii, sugestii și observații asupra soluțiilor propuse, astfel încât viitoarele proiecte să răspundă cât mai bine nevoilor comunității.

DATA ȘI ORA sesiunii de consultare publică: 11 noiembrie, ora 13:00

LOCAȚIA: la Stadionul Municipal, cu intrare din str. O. Goga, pe ușa marcată “Acces media”, în sala de la etajul 3.

CUM VĂ ÎNSCRIEȚI: Pentru a participa la consultare, cetățenii interesați sunt rugați să acceseze acest link și să se înregistreze până cel târziu în data de 7 noiembrie, ora 12.00: https://forms.gle/jfHtZutPt7viQSVQ9. Completarea durează doar 1 minut.