Tinerii români care împlinesc 18 ani în 2025 au ocazia să călătorească gratuit cu trenul prin Europa, prin intermediul programului DiscoverEU, parte a Erasmus+.

România are alocate 1.475 de permise de călătorie în cea de-a doua rundă a anului, înscrierile fiind deschise până pe 13 noiembrie, la ora 13:00, ora României.

Programul marchează 40 de ani de la crearea spațiului Schengen și oferă, în total, 40.000 de permise pentru tineri din întreaga Europă. Cei selectați pot călători între 1 și 30 de zile, începând cu 1 martie 2026.

Participanții pot aplica individual sau în grupuri de până la cinci persoane, atâta timp cât toate îndeplinesc criteriile de eligibilitate și folosesc codurile alocate pentru înscriere.

Conform Monitorul de Cluj, discoverEU le oferă tinerilor posibilitatea de a explora Europa, de a învăța despre patrimoniul cultural și istoric al continentului și de a cunoaște alți tineri din diferite țări. Călătoria se realizează cu mijloace de transport ecologice, în special trenuri, iar locuitorii din insule sau zone îndepărtate pot folosi și alte modalități de transport.

De asemenea, participanții primesc cardul DiscoverEU, care oferă reduceri la cazare, activități culturale și sportive, transport local și alte servicii.

Pentru a fi eligibili, tinerii trebuie să fie născuți între 1 ianuarie și 31 decembrie 2007, să completeze formularul online cu datele personale și să fie cetățeni sau rezidenți ai UE sau ai țărilor asociate Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia). În plus, trebuie să accepte declarația din formular și să răspundă la un quiz, cu excepția celor înscriși în grupuri.