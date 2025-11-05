parc nou între cisnădie și cisnădioara: cu terenuri de sport și locuri de joacă / video 

Un parc nou urmează să fie amenajat între Cisnădie și Cisnădioara. Va avea terenuri de sport, locuri de joacă pentru copii și zone de promenadă. Primarul Mircea Orlățan spune că proiectul urmează să fie depus pentru finanțare.

Noul parc va fi amenajat pe Valea Argintului și ar urma să devină locul unde copiii, tinerii și vârstnicii își vor petrece timpul liber. Construit între Cisnădie și Cisnădioara, parcul va fi o punte de legătură între cele două localități. Turiștii care vor vizita Cisnădioara ar putea fi atrași astfel să viziteze și Cisnădia.

„Pentru un oraș verde, am muncit mult în ultimele luni și suntem în faza de elaborare a studiului de fezabilitate și a cererii pentru un parc mare în Cisnădie, în zona pe care am denumit-o culoarul de argint. Va fi situat între Cisnădie și Cisnădioara, pe partea stângă a Văii Argintului. Ne dorim să dezvoltăm o zonă de promenadă, să facem terenuri de sport, locuri de joacă, instalații electrice. Ne dorim să facem legătura între Cisnădioara, o atracție turistică consacrată, și Cisnădie. Va fi delimitat de curba din Cisnădioara până la baza lacului Măgura”, a precizat primarul Mircea Orlățan.

Primăria va depune proiectul parcului în 17 noiembrie la Programul Regional Regiunea Centru pentru obținerea de fonduri. „Solicităm 2,5 milioane de euro pentru a face un parc frumos care să unească cele două zone, pentru o atractivitate turistică, să tragem fluxul și către Cisnădie”, a adăugat edilul.