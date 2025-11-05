femeie rănită grav pe hula bradului. a fost strivită de un autocar / foto video (update)

ISU Sibiu a intervenit de urgență pe DN1, pe Hula Bradului, după ce un pieton a fost lovit de un autobuz.

UPDATE: Pietonul, o femeie în vârstă de 73 de ani a suferit multiple traumatisme severe. Aceasta este transportată la UPU Sibiu, în stare de inconștiență, fiind intubată. Polițiștii rutieri sibieni au stabilit că, în timp ce conducea un autobuz pe sensul de mers Sibiu – Brașov, un sibian în vârstă de 50 de ani a acroșat și rănit o femeie domiciliată în localitatea Bradu. Aceasta se deplasa pe partea carosabilă, pe același sens de mers. În autobuz se afla doar conducătorul auto iar acesta a ieșit negativ la testarea alcoolscopică.

UPDATE 2: Traficul a fost reluat pe ambele sensuri însă sunt raportate coloane mari de mașini.



La locul accidentului au fost mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere.

Conform surselor Ora de Sibiu, victima este o femeie în vârstă de 73 de ani și care a suferit răni grave la cap și la piept. Aceasta locuia prin localitățile Bradu și Avrig și trăiește mai mult din mila oamenilor.

Potrivit primelor informații, victima a fost găsită în stare de inconștiență, fiind prinsă sub autocar. La fața locului a intervenit un echipaj de descarcerare care a reușit să o scoată de sub autocar. Medicii SMURD au transportat-o de urgență la spital.

Circulația pe DN1 este blocată total.