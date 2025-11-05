poliția a descins în rusciori! 10 percheziții, 45 de tone de deșeuri și zeci de mașini abandonate / foto video

Astăzi, 5 noiembrie 2025, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din IPJ Sibiu, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, au efectuat 10 percheziții în Rusciori, în cadrul operațiunii „JUPITER”.
Acțiunea a vizat persoane suspectate de colectarea, transportul și depozitarea ilegală a deșeurilor, precum și întreținerea neautorizată a spațiilor de depozitare.
În urma controalelor efectuate la proprietăți ale unor persoane cu vârste între 28 și 50 de ani, au fost descoperite 9 containere de câte 30 de metri cubi, conținând aproximativ 45 de tone de deșeuri. Acestea includeau acumulatori auto, uleiuri uzate, componente auto rezultate din dezmembrări, aparatură electrocasnică precum frigidere, televizoare, mașini de spălat și cuptoare electrice, calculatoare, metale feroase și neferoase, precum și deșeuri medicale, toate depozitate ilegal.
Deșeurile au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor, iar 26 de autovehicule scoase din uz, depozitate necorespunzător, au rămas în custodia proprietarilor până la clarificarea situației juridice.
La acțiune au participat polițiști de investigații criminale, ordine publică, criminalistică și investigare a criminalității economice, alături de o echipă canină și reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu.
