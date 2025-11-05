primarul cisnădiei, despre majorarea taxelor și impozitelor: „nu va fi ușor pentru oameni” / video

Primarul orașului Cisnădie spune că, dacă se vor majora taxele pe proprietăți, oamenii vor avea de suferit. De altfel, edilul consideră că cea mai mare parte din impozitele plătite de cetățeni ar trebui să rămână în oraș. „Oamenii noștri locuiesc aici și aici au nevoi”, a declarat Mircea Orlățan.

Impozitele pe locuințe, terenuri și autoturisme ar urma să crească începând de anul viitor. Majorările vor fi semnificative, iar cei care vor avea de suferit sunt cetățenii, consideră primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan. Edilul spune că taxele se vor majora cu pragul minim la Cisnădie.

„Se vorbește că se vor majora taxele pe imobile și autoturisme cu procente care vor fi între 70 și 150%. Așa se vorbește. Le vom majora probabil la minim, pentru că nu va fi ușor pentru oameni. Noi așa ne gândim că vom face. Dar asta nu înseamnă că vom fi cu 70% mai bogați în venituri proprii. Vor face în așa fel încât să diminueze procentul pe care îl dau din sume defalcate. Cred că nu o să diminueze cu același cuantum cu care ne cresc nouă profiturile”, a declarat Mircea Orlățan.

Edilul a mai declarat că cea mai mare parte din impozite ar trebui să rămână în plan local. „Sunt activ și în Asociația Orașelor din România și acolo discutăm, toți primarii sunt supărați. Ideea generală în România este că o pondere prea mare a impozitelor plătite în teritoriile administrative se duc la București și pe urmă sunt redistribuite pe diferite criterii și diferite programe, a căror eficiență, eficacitate și acuratețe în implementare nu se urmărește. Deci noi am prefera ca o parte mai mare a impozitelor să rămână pe plan local, iar o parte mai mică să meargă pe plan central. Obligatoriu trebuie să meargă, că și instituțiile centrale trebuie să funcționeze. Dar, când îți iau banii și pe urmă ți-i dau cu țârâita, atunci nu mai este autonomie locală. (…) Oamenii noștri locuiesc aici și aici au nevoi. Aici lucrează, aici trebuie să plătească impozit. Nu spunem că ar trebui să fie 100%, acum e 63%. Dacă o să facă 40%, o să avem un impact la noi la Cisnădie de un milion de euro. Oamenii aici consumă. Cotele defalcate pe TVA, astea merg aproape toate la nivel central și de acolo ne dau, dacă avem epoleții verzi sau roșii, sau nu ne dau”, a spus acesta.