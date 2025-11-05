programul tragerilor din poligonul poplaca, în noiembrie: se folosește muniție reală și de manevră

În luna noiembrie, unităţile militare din garnizoana Sibiu vor executa trageri după următorul program:

-cu muniţie reală, cu armamentul uşor de infanterie, pentru derularea procesului de instrucţie a militarilor:

  • 07.11.2025, în intervalul orar 08.30–16.00;
  • 10.11.2025, în intervalul orar 08.30–18.00;
  • 11.11.2025, în intervalul orar 08.30–18.00;
  • 12.11.2025, în intervalul orar 08.30–24.00;
  • 13.11.2025, în intervalul orar 08.30–24.00;
  • 14.11.2025, în intervalul orar 08.30–16.00;
  • 17.11.2025, în intervalul orar 08.30–18.00;
  • 18.11.2025, în intervalul orar 08.30–16.00;
  • 19.11.2025, în intervalul orar 08.30–18.00;
  • 20.11.2025, în intervalul orar 08.30–18.00;
  • 24.11.2025, în intervalul orar 08.30–18.00;
  • 25.11.2025, în intervalul orar 08.30–16.00;
  • 26.11.2025, în intervalul orar 08.30–18.00.

-cu muniţie de manevră, cu armament de artilerie reparat în cadrul Centrului 183 Mentenanţă Sibiu, pentru verificarea funcţionării normale a acestuia:

  • 18.11.2025, în intervalul orar 08.30–15.30;
  • 21.11.2025, în intervalul orar 08.30–15.30;
  • 27.11.2025, în intervalul orar 08.30–15.30.

Este posibil ca sunetele produse în urma executării tragerilor, în funcţie de condiţiile atmosferice, să fie auzite în localităţile din vecinătatea poligonului.

