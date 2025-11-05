programul tragerilor din poligonul poplaca, în noiembrie: se folosește muniție reală și de manevră

În luna noiembrie, unităţile militare din garnizoana Sibiu vor executa trageri după următorul program:

-cu muniţie reală, cu armamentul uşor de infanterie, pentru derularea procesului de instrucţie a militarilor:

07.11.2025, în intervalul orar 08.30–16.00;

10.11.2025, în intervalul orar 08.30–18.00;

11.11.2025, în intervalul orar 08.30–18.00;

12.11.2025, în intervalul orar 08.30–24.00;

13.11.2025, în intervalul orar 08.30–24.00;

14.11.2025, în intervalul orar 08.30–16.00;

17.11.2025, în intervalul orar 08.30–18.00;

18.11.2025, în intervalul orar 08.30–16.00;

19.11.2025, în intervalul orar 08.30–18.00;

20.11.2025, în intervalul orar 08.30–18.00;

24.11.2025, în intervalul orar 08.30–18.00;

25.11.2025, în intervalul orar 08.30–16.00;

26.11.2025, în intervalul orar 08.30–18.00.

-cu muniţie de manevră, cu armament de artilerie reparat în cadrul Centrului 183 Mentenanţă Sibiu, pentru verificarea funcţionării normale a acestuia:

18.11.2025, în intervalul orar 08.30–15.30;

21.11.2025, în intervalul orar 08.30–15.30;

27.11.2025, în intervalul orar 08.30–15.30.

Este posibil ca sunetele produse în urma executării tragerilor, în funcţie de condiţiile atmosferice, să fie auzite în localităţile din vecinătatea poligonului.