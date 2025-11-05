restricții miercuri pe valea oltului: trafic ”gâtuit” în două zone

Șoferii care tranzitează astăzi, 05 noiembrie 2025, DN7 trebuie să țină cont de noi restricții de circulație impuse din cauza lucrărilor de siguranță realizate pe două sectoare de drum.

Intervențiile depind de condițiile meteo și se vor desfășura după următorul program:

-În intervalul orar: 07:00 – 18:00 se vor executa lucrări la versanți în zona Călimănești: DN7, km 200+143 – km 200+340 (extravilan Călimănești). Între 08:00 și 16:00, traficul va fi închis și redeschis la intervale de maximum 15 minute. În afara acestor perioade, circulația se va desfășura alternativ, pe o singură bandă, cu dirijare din partea piloților de trafic.

-Tot în intervalul orar: 08:00 – 16:00 se va demara o intervenție la ecoductul din Călinești: DN7, km 216+450 – km 217+400 (localitatea Călinești). Circulația rutieră va avea loc pe jumătate din carosabil, dirijată de piloți de trafic. În situații excepționale, traficul poate fi oprit temporar pentru maximum 15 minute.

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu atenție în zonele respective, să respecte semnalizarea provizorie și indicațiile personalului din teren.